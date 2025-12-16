IPL 2026 नीलामी: वेंकटेश अय्यर को RCB ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा 

IPL 2026 नीलामी: वेंकटेश अय्यर को RCB ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा। वेंकटेश ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। बता दें कि उन्हें IPL 2025 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 23.75 करोड़ रुपये की मोटी बोली लगाकर खरीदा था, लेकिन वह उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ऐसे में इस बार KKR ने उन्हें रिलीज कर दिया था।
प्रदर्शन
IPL में कैसा रहा है वेंकटेश का प्रदर्शन?
वेंकटेश IPL 2025 की नीलामी में लीग इतिहास के चौथे सबसे महंगे खिलाड़ी थे। हालांकि, वह पिछले संस्करण 11 मैचों की 7 पारियों में केवल 142 रन ही बना पाए थे। उनके बल्ले से एक अर्धशतक निकला था। उन्होंने इस लीग में KKR से खेलते हुए 62 मैचों में 29.95 की औसत और 137.32 की स्ट्राइक रेट से 1,468 रन बनाए हैं। इसमें 1 शतक और 12 अर्धशतक शामिल है। वह 3 विकेट भी चटका चुके हैं।
करियर
ऐसा है वेंकटेश का टी-20 करियर
ग्रीन ने अपने टी-20 क्रिकेट करियर में कुल 142 मैच खेले थे, जिसकी 126 पारियों में 34.60 की औसत और 138.96 की स्ट्राइक रेट से 3,149 रन बनाए है। उन्होंने 1 शतक और 18 अर्धशतक लगाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 104 रन का रहा है। इसी तरह उन्होंने 73 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 51 विकेट लिए हैं। वह भारत के लिए 9 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 133 और 2 वनडे मैचों में 24 रन बनाने में भी सफल रहे हैं।