IPL 2025 में KKR का हिस्सा थे वेंकटेश अय्यर (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026 नीलामी: वेंकटेश अय्यर को RCB ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा

लेखन भारत शर्मा 03:21 pm Dec 16, 202503:21 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 7 करोड़ रुपये में खरीदा। वेंकटेश ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। बता दें कि उन्हें IPL 2025 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 23.75 करोड़ रुपये की मोटी बोली लगाकर खरीदा था, लेकिन वह उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ऐसे में इस बार KKR ने उन्हें रिलीज कर दिया था।