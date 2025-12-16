IPL 2026 नीलामी: शिवम मावी को 75 लाख रुपये में SRH ने खरीदा, जानिए उनके आंकड़े 

मावी ने IPL में अब तक 32 मुकाबले खेले हैं। इसकी 32 पारियों में 31.40 की औसत से 30 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/21 का रहा है। मावी आखिरी बार साल 2022 में IPL खेलते हुए नजर आए थे। उस संस्करण में उन्होंने 6 मुकाबले खेले थे और इसकी 6 पारियों में सिर्फ 5 विकेट लेने में सफल रहे थे।

टी-20

मावी के टी-20 करियर पर एक नजर

इस खिलाड़ी ने अब तक 68 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 68 पारियों में 29.46 की औसत से 63 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में 3 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/14 का रहा है। भारतीय टीम के लिए इस खिलाड़ी ने 6 टी-20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 17.57 की औसत से 7 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/22 का रहा है।