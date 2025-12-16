IPL 2026 नीलामी: शिवम मावी को 75 लाख रुपये में SRH ने खरीदा, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज शिवम मावी को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने उनके बेस प्राइस 75 लाख रुपये में खरीदा है। मावी चोट के कारण पिछले संस्करण एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। वह लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम का हिस्सा रहे थे। LSG के अलावा यह खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के दल का भी हिस्सा रह चुका है। मावी ने अपना पहला IPL मुकाबला 2018 में खेला था।
करियर
ऐसा रहा है मावी का IPL करियर
मावी ने IPL में अब तक 32 मुकाबले खेले हैं। इसकी 32 पारियों में 31.40 की औसत से 30 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/21 का रहा है। मावी आखिरी बार साल 2022 में IPL खेलते हुए नजर आए थे। उस संस्करण में उन्होंने 6 मुकाबले खेले थे और इसकी 6 पारियों में सिर्फ 5 विकेट लेने में सफल रहे थे।
टी-20
मावी के टी-20 करियर पर एक नजर
इस खिलाड़ी ने अब तक 68 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 68 पारियों में 29.46 की औसत से 63 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में 3 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/14 का रहा है। भारतीय टीम के लिए इस खिलाड़ी ने 6 टी-20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 6 पारियों में 17.57 की औसत से 7 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/22 का रहा है।