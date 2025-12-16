IPL 2026 नीलामी: आकाश दीप को किस टीम ने 1 करोड़ रुपये में खरीदा? 

करियर

ऐसा रहा है आकाश दीप का IPL करियर

आकाश दीप ने IPL में अब तक 14 मुकाबले खेले हैं। इसकी 14 पारियों में 54.80 की खराब औसत के साथ सिर्फ 10 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/45 का रहा है। IPL 2025 में ये खिलाड़ी 6 मुकाबले खेल पाया था। इसकी 6 पारियों में उन्होंने 76.33 की औसत और 12.05 की इकॉनमी रेट से केवल 3 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/55 का रहा था।