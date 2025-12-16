IPL 2026 नीलामी: आकाश दीप को किस टीम ने 1 करोड़ रुपये में खरीदा?
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उनके बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये में खरीदा है। चोटिल होने के कारण पिछले 2 संस्करण में आकाश इस टूर्नामेंट में ज्यादा नहीं खेल पाए थे। वह अब तक लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम का हिस्सा रहे हैं। भारत के लिए ये खिलाड़ी टी-20 में अब तक डेब्यू नहीं कर पाया है।
करियर
ऐसा रहा है आकाश दीप का IPL करियर
आकाश दीप ने IPL में अब तक 14 मुकाबले खेले हैं। इसकी 14 पारियों में 54.80 की खराब औसत के साथ सिर्फ 10 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/45 का रहा है। IPL 2025 में ये खिलाड़ी 6 मुकाबले खेल पाया था। इसकी 6 पारियों में उन्होंने 76.33 की औसत और 12.05 की इकॉनमी रेट से केवल 3 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2/55 का रहा था।
टी-20
ऐसा रहा है आकाश दीप का टी-20 करियर
इस खिलाड़ी ने अब तक 53 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 53 पारियों में 26.23 की औसत से 59 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 1 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/35 का रहा है। इस खिलाड़ी ने अपना पहला टी-20 मुकाबला साल 2019 महाराष्ट्र क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। घरेलू क्रिकेट में आकाश दीप लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं।