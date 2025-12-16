IPL 2026 नीलामी: सरफराज खान को CSK ने 75 लाख रुपये में खरीदा
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सरफराज खान को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 75 लाख रुपये में खरीदा है। उन्होंने बेस प्राइस इतना ही रखा था। सरफराज IPL 2023 के बाद किसी टीम का हिस्सा बने हैं। पिछले 2 संस्करण में वह IPL का एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए थे। सरफराज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं।
IPL
ऐसा रहा है सरफराज का IPL करियर
सरफराज ने अपना पहला IPL मुकाबला 2015 में RCB के लिए खेला था। उन्होंने अब तक 50 मैच खेले हैं और इसकी 37 पारियों में 22.50 की औसत से 585 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 130.58 की रही है। सरफराज के बल्ले से इस टूर्नामेंट में 1 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 67 रन रहा है। IPL 2023 में सरफराज ने 4 मुकाबले खेले थे और 13.25 की औसत से सिर्फ 53 रन बनाए थे।
टी-20
सरफराज के टी-20 करियर पर एक नजर
सरफराज ने अपना पहला टी-20 मुकाबला सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2014 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 100 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 78 पारियों में 25 की औसत से 1,375 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 132.59 की रही है। सरफराज का टी-20 क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 100 रन रहा है।