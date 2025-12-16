IPL 2026 नीलामी: सरफराज खान को CSK ने 75 लाख रुपये में खरीदा 

IPL

ऐसा रहा है सरफराज का IPL करियर

सरफराज ने अपना पहला IPL मुकाबला 2015 में RCB के लिए खेला था। उन्होंने अब तक 50 मैच खेले हैं और इसकी 37 पारियों में 22.50 की औसत से 585 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 130.58 की रही है। सरफराज के बल्ले से इस टूर्नामेंट में 1 अर्धशतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 67 रन रहा है। IPL 2023 में सरफराज ने 4 मुकाबले खेले थे और 13.25 की औसत से सिर्फ 53 रन बनाए थे।