IPL 2026 नीलामी: दीपक हूडा को नहीं मिल सका कोई खरीदार, जानिए उनके आंकड़े

प्रदर्शन

IPL में कैसा रहा है हूडा का प्रदर्शन?

हूडा अब तक 5 टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले संस्करण उन्होंने CSK के लिए 7 मैचों में 6.20 की औसत से 21 रन बनाए थे। वह इस लीग में 125 मैचों में 17.60 की औसत और 127.64 की स्ट्राइक रेट से 1,496 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 8 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 64 रन का रहा है। इसी तरह वह 34 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट चटकाने में भी सफल रहे हैं।