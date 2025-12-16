IPL 2026 नीलामी: दीपक हूडा को नहीं मिल सका कोई खरीदार, जानिए उनके आंकड़े

IPL 2026 नीलामी: दीपक हूडा को नहीं मिल सका कोई खरीदार, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में भारतीय ऑलराउंडर दीपक हूडा पर किसी टीम ने अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। हूडा ने अपना बेस प्राइस 75 लाख रुपये रखा था। बता दें कि वह IPL 2025 की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्हें 1.70 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन वह उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ऐसे में इस बार CSK ने उन्हें टीम से रिलीज कर दिया था।
प्रदर्शन
IPL में कैसा रहा है हूडा का प्रदर्शन?
हूडा अब तक 5 टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले संस्करण उन्होंने CSK के लिए 7 मैचों में 6.20 की औसत से 21 रन बनाए थे। वह इस लीग में 125 मैचों में 17.60 की औसत और 127.64 की स्ट्राइक रेट से 1,496 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 8 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 64 रन का रहा है। इसी तरह वह 34 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 10 विकेट चटकाने में भी सफल रहे हैं।
करियर
ऐसा है हूडा का टी-20 करियर
हूडा ने अपने टी-20 करियर में 227 मैच खेले थे, जिसकी 192 पारियों में 27.77 की औसत से 3,915 रन बनाए है। उन्होंने 2 शतक और 24 अर्धशतक लगाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 108 रन का रहा है। इसी तरह उन्होंने 77 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 28 विकेट भी लिए हैं। वह भारत के लिए 21 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1 शतक की मदद से 368 रन और 10 वनडे मैचों में 153 रन बनाने में भी सफल रहे हैं।