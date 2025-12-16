IPL 2026 नीलामी: एनरिक नोर्खिया को LSG ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा

नोर्खिया ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2020 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 48 मुकाबले खेले हैं और इसकी 48 पारियों में 27.16 की औसत से 61 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 9.07 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/33 का रहा है। IPL 2025 में यह खिलाड़ी 2 मुकाबले खेला था। इसकी 2 पारियों में उन्हें सिर्फ 1 सफलता ही मिल पाई थी।

टी-20

ऐसा रहा है नोर्खिया का टी-20 करियर

नोर्खिया ने अपने टी-20 करियर में 154 मुकाबले खेले हैं। इसकी 152 पारियों में 23.01 की औसत से 192 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 5 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/7 का रहा है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के लिए इस खिलाड़ी ने 43 मुकाबले खेले हैं। इसकी 42 पारियों में 19.94 की औसत से 53 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं।