IPL 2026 नीलामी: एनरिक नोर्खिया को LSG ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा
लेखन आदर्श कुमार
Dec 16, 2025
04:05 pm
क्या है खबर?

अबू धाबी के एतिहाद एरिना में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की छोटी नीलामी का आयोजन किया गया। इसमें एनरिक नोर्खिया को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा। इस खिलाड़ी ने अपनी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये ही रखी थी। वह पिछले कुछ संस्करण में चोट और खराब फॉर्म के कारण परेशान रहे हैं। ये खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए भी खेल चुके हैं।

करियर

ऐसा रहा है नोर्खिया का IPL करियर 

नोर्खिया ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2020 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 48 मुकाबले खेले हैं और इसकी 48 पारियों में 27.16 की औसत से 61 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उनकी इकॉनमी रेट 9.07 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/33 का रहा है। IPL 2025 में यह खिलाड़ी 2 मुकाबले खेला था। इसकी 2 पारियों में उन्हें सिर्फ 1 सफलता ही मिल पाई थी।

टी-20

ऐसा रहा है नोर्खिया का टी-20 करियर

नोर्खिया ने अपने टी-20 करियर में 154 मुकाबले खेले हैं। इसकी 152 पारियों में 23.01 की औसत से 192 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 5 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/7 का रहा है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के लिए इस खिलाड़ी ने 43 मुकाबले खेले हैं। इसकी 42 पारियों में 19.94 की औसत से 53 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं।

