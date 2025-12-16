IPL 2026 नीलामी: राहुल चाहर को CSK ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा 

करियर

ऐसा है राहुल चाहर का IPL करियर

राहुल ने साल 2017 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 79 मैच में 28.66 की औसत और 7.72 की इकॉनमी से 75 विकेट चटका चुके हैं। वह 1 बार 4 विकेट हॉल और 6 बार 3 विकेट हॉल भी चटका चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 27 रन देकर 4 विकेट लेना रहा है। वह 24 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 129 रन भी बना चुके हैं।