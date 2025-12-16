IPL 2026 नीलामी: राहुल चाहर को CSK ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा 

IPL 2026 नीलामी: राहुल चाहर को CSK ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में लेग स्पिनर राहुल चाहर को चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा है। उन्होंने अपना बेस प्राइस 1 करोड़ रुपये रखा था। वह पिछले सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की ओर से 1 मैच में ही खेल पाये थे। अब तक के IPL करियर में राहुल ने 4 टीमों का प्रतिनिधित्व किया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
करियर
ऐसा है राहुल चाहर का IPL करियर
राहुल ने साल 2017 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 79 मैच में 28.66 की औसत और 7.72 की इकॉनमी से 75 विकेट चटका चुके हैं। वह 1 बार 4 विकेट हॉल और 6 बार 3 विकेट हॉल भी चटका चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 27 रन देकर 4 विकेट लेना रहा है। वह 24 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 129 रन भी बना चुके हैं।
आंकड़े
राहुल के टी-20 करियर पर एक नजर
राहुल ने भारतीय टीम से 6 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 23.85 की औसत और 7.59 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 7 विकेट लिए हैं। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 15 रन देते हुए 3 विकेट लेना रहा है। वह लंबे समय से भारतीय टीम में नहीं खेले हैं। उन्होंने 2021 में अपना आखिरी मैच खेला था। वह अपने टी-20 क्रिकेट करियर में 140 से अधिक विकेट ले चुके हैं।