IPL 2026 नीलामी: रचिन रविंद्र को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 2 करोड़ रुपये की बोली लगाते हुए अपने दल का हिस्सा बनाया। रविंद्र ने बेस प्राइस 2 करोड़ ही था। IPL 2025 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने उन्हें 4 करोड़ में रिटेन किया था। हालांकि, वह टीम की उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए। ऐसे में इस बार टीम ने उन्हें रिलीज करते हुए नीलामी में उतार दिया।
प्रदर्शन
IPL में कैसा रहा है रविंद्र का प्रदर्शन?
रविंद्र ने इस लीग में CSK का ही प्रतिनिधित्व किया है। पिछले संस्करण उन्होंने 8 मैचों में 27.28 की औसत से 191 रन बनाए थे। इसमें 1 अर्धशतक शामिल था। वह इस लीग में 18 मैचों में 24.29 की औसत और 143.90 की स्ट्राइक रेट से 413 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 2 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 65 रन का रहा है। वह 2 पारियों में गेंदबाजी करते हुए कोई विकेट नहीं ले पाए हैं।
करियर
ऐसा है रविंद्र का टी-20 करियर
रविंद्र ने अपने टी-20 करियर में 116 मैच खेले थे, जिसकी 105 पारियों में 20.44 की औसत से 1,922 रन बनाए है। उन्होंने 7 अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 70 रन का रहा है। इसी तरह उन्होंने 72 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 65 विकेट भी लिए हैं। वह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए 38 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 3 अर्धशतकों की मदद से 549 रन और 39 वनडे मैचों में 1,424 रन बनाने में भी सफल रहे हैं।