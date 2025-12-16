IPL 2026 नीलामी: रचिन रविंद्र को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा 

प्रदर्शन

IPL में कैसा रहा है रविंद्र का प्रदर्शन?

रविंद्र ने इस लीग में CSK का ही प्रतिनिधित्व किया है। पिछले संस्करण उन्होंने 8 मैचों में 27.28 की औसत से 191 रन बनाए थे। इसमें 1 अर्धशतक शामिल था। वह इस लीग में 18 मैचों में 24.29 की औसत और 143.90 की स्ट्राइक रेट से 413 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 2 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 65 रन का रहा है। वह 2 पारियों में गेंदबाजी करते हुए कोई विकेट नहीं ले पाए हैं।