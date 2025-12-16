IPL 2026 नीलामी: लियाम लिविंगस्टोन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ रुपये में खरीदा 

IPL 2026 नीलामी: लियाम लिविंगस्टोन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ रुपये में खरीदा
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने 13 करोड़ रुपये की बोली लगाते हुए अपने दल का हिस्सा बनाया। लिविंगस्टोन ने बेस प्राइस 2 करोड़ रखा था। बता दें, IPL 2025 की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने उन्हें 8.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। हालांकि, वह टीम की उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ऐसे में इस बार टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया था।
प्रदर्शन
IPL में कैसा रहा है लिविंगस्टोन का प्रदर्शन?
लिविंगस्टोन लीग में 3 टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले संस्करण उन्होंने RCB के लिए 10 मैचों में 16.00 की औसत से 112 रन बनाए थे। इसमें 1 अर्धशतक शामिल था। वह अब तक 49 मैचों में 26.27 की औसत और 158.76 की स्ट्राइक रेट से 1,057 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 7 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 94 रन का रहा है। उन्होंने 27 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 13 विकेट भी लिए हैं।
करियर
ऐसा है लिविंगस्टोन का टी-20 करियर
लिविंगस्टोन ने अपने टी-20 करियर में 329 मैच खेले हैं, जिसकी 303 पारियों में 28.26 की औसत से 7,489 रन बनाए है। उन्होंने 2 शतक और 39 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 103 रन का रहा है। इसी तरह उन्होंने 181 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 143 विकेट भी लिए हैं। वह इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए 60 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 1 शतक और 2 अर्धशतकों की मदद से 955 रन और 33 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं।