IPL 2026 नीलामी: लियाम लिविंगस्टोन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ रुपये में खरीदा 

IPL में कैसा रहा है लिविंगस्टोन का प्रदर्शन?

लिविंगस्टोन लीग में 3 टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले संस्करण उन्होंने RCB के लिए 10 मैचों में 16.00 की औसत से 112 रन बनाए थे। इसमें 1 अर्धशतक शामिल था। वह अब तक 49 मैचों में 26.27 की औसत और 158.76 की स्ट्राइक रेट से 1,057 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 7 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 94 रन का रहा है। उन्होंने 27 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 13 विकेट भी लिए हैं।