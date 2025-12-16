IPL 2026 नीलामी: क्विंटन डिकॉक को किस टीम ने खरीदा?

प्रदर्शन

IPL में कैसा रहा है डिकॉक का प्रदर्शन?

डिकॉक इस लीग में अब तक 6 टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले संस्करण उन्होंने KKR के लिए 8 मैचों में 21.71 की औसत से 152 रन बनाए थे, जिसमें एक अर्धशतक भी था। वह अब तक 115 मैचों में 134.20 की स्ट्राइक रेट से 3,309 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 2 शतक और 24 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 140* रन का रहा है। उन्होंने विकेट के पीछे 68 कैच समेत 84 शिकार किए हैं।