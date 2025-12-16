IPL 2026 नीलामी: क्विंटन डिकॉक को किस टीम ने खरीदा?
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को मुंबई इंडियंस (MI) ने बोली लगाते हुए 1 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल कर लिया है। डिकॉक ने अपना बेस प्राइस 1 करोड़ ही रखा था। बता दें कि IPL 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें 3.6 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा था। हालांकि, वह अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए और टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया था।
प्रदर्शन
IPL में कैसा रहा है डिकॉक का प्रदर्शन?
डिकॉक इस लीग में अब तक 6 टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले संस्करण उन्होंने KKR के लिए 8 मैचों में 21.71 की औसत से 152 रन बनाए थे, जिसमें एक अर्धशतक भी था। वह अब तक 115 मैचों में 134.20 की स्ट्राइक रेट से 3,309 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 2 शतक और 24 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 140* रन का रहा है। उन्होंने विकेट के पीछे 68 कैच समेत 84 शिकार किए हैं।
करियर
ऐसा है डिकॉक का टी-20 करियर
डिकॉक ने अपने टी-20 करियर में कुल 415 मैच खेले हैं, जिसकी 402 पारियों में 31.02 की औसत से 11,542 रन बनाए है। उन्होंने 7 शतक और 76 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 140* रन का रहा है। वह दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के लिए 98 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 139.36 की स्ट्राइक रेट से 2,705 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 1 शतक और 17 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 100 रन का रहा है।