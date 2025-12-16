LOADING...
बेन डकेट ने BBL में शानदार प्रदर्शन किया है

IPL 2026 नीलामी: बेन डकेट को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा 

लेखन भारत शर्मा
Dec 16, 2025
03:28 pm
क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज बेन डकेट को दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 2 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल कर लिया है। डकेट ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। बता दें कि IPL 2025 में डकेट को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा था। बाद में दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बार वह फिर से नीलामी में शामिल हुए हैं।

प्रदर्शन

द हंड्रेड और BBL में शानदार रहा है डकेट का प्रदर्शन 

डकेट ने अभी तक कोई भी IPL मुकाबला नहीं खेला है। उनका द हंड्रेड और बिग बैश लीग (BBL) में शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने द हंड्रेड में 38 मैचों में 31.68 की औसत और 141.22 की स्ट्राइक रेट से 1,014 रन बनाए हैं। इसमें 92 के उच्चतम स्कोर से साथ 5 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने BBL में 19 मैचों में 139.03 की स्ट्राइक रेट से 545 रन बनाए हैं। इसमें 78 के उच्चतम स्कोर के साथ 6 अर्धशतक हैं।

करियर

कैसा रहा है डकेट का टी-20 करियर?

डकेट ने अपने टी-20 करियर में कुल 216 मैच खेले हैं, जिसकी 209 पारियों में 30.49 की औसत और 140.18 की स्ट्राइक रेट के साथ 5,397 रन बनाए है। उन्होंने 34 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 96 रन का रहा है। वह इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए 20 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 153.64 की स्ट्राइक रेट से 527 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 84 रन का रहा है।

