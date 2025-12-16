IPL 2026 नीलामी: बेन डकेट को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा 

प्रदर्शन

द हंड्रेड और BBL में शानदार रहा है डकेट का प्रदर्शन

डकेट ने अभी तक कोई भी IPL मुकाबला नहीं खेला है। उनका द हंड्रेड और बिग बैश लीग (BBL) में शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने द हंड्रेड में 38 मैचों में 31.68 की औसत और 141.22 की स्ट्राइक रेट से 1,014 रन बनाए हैं। इसमें 92 के उच्चतम स्कोर से साथ 5 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने BBL में 19 मैचों में 139.03 की स्ट्राइक रेट से 545 रन बनाए हैं। इसमें 78 के उच्चतम स्कोर के साथ 6 अर्धशतक हैं।