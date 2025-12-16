पिछले सीजन में LSG से खेले थे मिलर (तस्वीर: एक्स/@IPL)

IPL 2026 नीलामी: डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा

लेखन अंकित पसबोला 02:42 pm Dec 16, 202502:42 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने उनके बेस प्राइस में खरीदा है। उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। वह IPL 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की ओर से खेलते हुए नजर आए थे। मिलर अपने IPL करियर में 3,000 से अधिक रन बना चुके हैं। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।