IPL 2026 नीलामी: डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर को दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने उनके बेस प्राइस में खरीदा है। उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। वह IPL 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की ओर से खेलते हुए नजर आए थे। मिलर अपने IPL करियर में 3,000 से अधिक रन बना चुके हैं। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
करियर
ऐसा है मिलर का IPL करियर
मिलर ने साल 2012 में अपने IPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 141 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 135 पारियों में 35.77 की औसत और 138.60 की स्ट्राइक रेट से 3,077 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 13 अर्धशतक और 1 शतक भी जड़ा है। उन्होंने IPL 2013 में पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए खेलते हुए सिर्फ 37 गेंदों पर अपना इकलौता शतक पूरा किया था।
आंकड़े
टी-20 क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं मिलर
IPL 2025 में मिलर ने LSG से 11 मैच खेले थे, जिसमें 30.60 की औसत और 127.49 की स्ट्राइक रेट के साथ 153 रन बनाए थे। वह एक भी पारी में अर्धशतक नहीं लगा सके थे। वह अपने टी-20 क्रिकेट करियर में 11,400 से अधिक रन बना चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में टी-20 क्रिकेट में उनसे ज्यादा रन सिर्फ फाफ डु प्लेसिस (11,906) ने बनाए हुए हैं।