एशेज सीरीज 2025-26: तीसरे टेस्ट मुकाबले का प्रीव्यू और जरुरी आंकड़े

इस समय खेली जा रही एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को शुरुआती 2 टेस्ट में हार मिली थी और बेन स्टोक्स की कप्तानी में मेहमान टीम हर हाल में मैच जीतना चाहेगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की कमान पैट कमिंस संभालेंगे। वह चोट के कारण पहले 2 मैचों में नहीं खेल सके थे। इस मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य जरूरी बातों के बारे में जानते हैं।

हेड-टू-हेड इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच अब तक 363 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस दौरान कंगारू टीम को 154 मुकाबलों में जीत मिली है। इंग्लैंड ने 112 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच 97 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच अब तक 187 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। 101 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 57 में उसे हार मिली है। 29 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए।

इंग्लैंड इंग्लैंड ने प्लेइंग इलेवन में दिया है जोश टंग को मौका एशेज सीरीज में एटकिंसन को शुरुआती 2 टेस्ट में मौका मिला था, जिसमें उन्होंने कुल 3 विकेट लिए थे। उन्होंने पहले पर्थ टेस्ट में कोई विकेट नहीं लिया था और इसके बाद ब्रिसबेन टेस्ट में उन्हें 3 सफलताएं (1/114 और 2/37) मिली थी। अब जोश टंग को मौका मिला है। इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), विल जैक्स, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, और जोश टंग।

ऑस्ट्रेलिया उस्मान ख्वाजा को नहीं मिली प्लेइंग इलेवन में जगह अनुभवी सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को एडिलेड टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली, जबकि कमिंस और नाथन लियोन की वापसी हुई है। ये 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइकल नेसर और ब्रेंडन डॉगेट की जगह आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: ट्रेविस हेड, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), जोश इंग्लिस, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड

