IPL 2026 नीलामी: जेक फ्रेजर-मैकगर्क को नहीं मिला खरीदार, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े

IPL 2026 नीलामी: जेक फ्रेजर-मैकगर्क को नहीं मिला खरीदार, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इस समय अबू धाबी में हो रही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के जेक फ्रेजर-मैकगर्क को कोई खरीदार नहीं मिला। उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। वह पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से खेले थे। वह IPL में DC के अलावा किसी अन्य टीम से नहीं खेले हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
करियर
मैकगर्क ने खेले हैं 15 IPL मैच
अपने IPL करियर में मैकगर्क ने 15 मैच खेले हैं, जिसमें 25.66 की औसत और 199.48 की स्ट्राइक रेट के साथ 399 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए हैं। IPL 2025 में मैकगर्क ने 6 पारियों में 9.16 की खराब औसत के साथ 55 रन बनाए हैं। IPL 2024 में मैकगर्क ने 9 मैचों में 36.66 की औसत और 234.04 की स्ट्राइक रेट से 330 रन बनाकर सीजन का समापन किया, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल थे।
आंकड़े
मैकगर्क के टी-20 करियर पर एक नजर
मैकगर्क ने IPL के अलावा बिग बैश लीग (BBL) और इंटरनेशनल लीग टी-20 (ILT20) में भी खेल चुके हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में 88 मैच खेले हैं, जिसमें 20.34 की औसत और 150.26 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,689 रन बनाए हैं। इस बीच 95 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ उन्होंने 11 अर्धशतक लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 115 रन बनाए हैं।