IPL 2026 नीलामी: जेक फ्रेजर-मैकगर्क को नहीं मिला खरीदार, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े

करियर

मैकगर्क ने खेले हैं 15 IPL मैच

अपने IPL करियर में मैकगर्क ने 15 मैच खेले हैं, जिसमें 25.66 की औसत और 199.48 की स्ट्राइक रेट के साथ 399 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए हैं। IPL 2025 में मैकगर्क ने 6 पारियों में 9.16 की खराब औसत के साथ 55 रन बनाए हैं। IPL 2024 में मैकगर्क ने 9 मैचों में 36.66 की औसत और 234.04 की स्ट्राइक रेट से 330 रन बनाकर सीजन का समापन किया, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल थे।