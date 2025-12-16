IPL 2026 नीलामी: कौन है मंगेश यादव, जिन्हें RCB ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा?

प्रदर्शन

ऐसा रहा है मंगेश का सफर

तेज रफ्तार और यॉर्कर के लिए पहचाने जाने वाले 24 वर्षीय मंगेश ने मध्य प्रदेश टी-20 लीग में 14 विकेट चटकाए थे। 6 मैचों में उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल लिए। एक मैच में उन्होंने 3 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे। मंगेश ने इसी साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के लिए डेब्यू किया, जहां लीग चरण में 2 मैचों में 3 विकेट झटके और 12 गेंदों पर 28 रन बनाए।