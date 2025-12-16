LOADING...
होम / खबरें / खेलकूद की खबरें / IPL 2026 नीलामी: कौन है मंगेश यादव, जिन्हें RCB ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा?
IPL 2026 नीलामी: कौन है मंगेश यादव, जिन्हें RCB ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा?
मंगेश यादव RCB के लिए खेलेंगे

IPL 2026 नीलामी: कौन है मंगेश यादव, जिन्हें RCB ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा?

लेखन आदर्श कुमार
Dec 16, 2025
07:48 pm
क्या है खबर?

अबू धाबी में हुई इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में मध्य प्रदेश के तेज गेंदबाज मंगेश यादव को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा है। उन्होंने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखा था। वह हाल ही में मध्य प्रदेश टी-20 लीग में खेलते दिखे थे, जिसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। वह उस लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। आइए उनके टी-20 क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन

ऐसा रहा है मंगेश का सफर 

तेज रफ्तार और यॉर्कर के लिए पहचाने जाने वाले 24 वर्षीय मंगेश ने मध्य प्रदेश टी-20 लीग में 14 विकेट चटकाए थे। 6 मैचों में उन्होंने 3 बार 4 विकेट हॉल लिए। एक मैच में उन्होंने 3 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे। मंगेश ने इसी साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के लिए डेब्यू किया, जहां लीग चरण में 2 मैचों में 3 विकेट झटके और 12 गेंदों पर 28 रन बनाए।

ट्विटर पोस्ट

मंगेश की गेंदबाजी लीग क्रिकेट में शानदार रही थी 

Advertisement