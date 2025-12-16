 IPL 2026 नीलामी: गेराल्ड कोएट्जी को नहीं मिला कोई खरीदार, जानिए उनके आंकड़े 

करियर

ऐसा रहा है कोएट्जी का IPL करियर

कोएट्जी ने अब तक 14 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 31.46 की औसत से 15 विकेट लेने में सफल रहे है। उनकी इकॉनमी रेट 10.37 की रही है। यह खिलाड़ी 1 बार 4 विकेट हॉल लेने में सफल रहा है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/34 का रहा है। IPL 2025 में इस खिलाड़ी को 4 मैच खेलने का मौका मिला था और इसकी 4 पारियों में वह केवल 2 विकेट लेने में सफल हो पाए।