IPL 2026 नीलामी: गेराल्ड कोएट्जी को नहीं मिला कोई खरीदार, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएट्जी को कोई भी खरीदार नहीं मिल पाया। उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। IPL में उन्होंने पहला मुकाबला 2024 के संस्करण में खेला था। वह गुजरात टाइटंस (GT) और मुंबई इंडियंस (MI) की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। कोएट्जी हाल के दिनों में चोट के कारण काफी परेशान थे। ऐसे में कोएट्जी के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
करियर
ऐसा रहा है कोएट्जी का IPL करियर
कोएट्जी ने अब तक 14 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 31.46 की औसत से 15 विकेट लेने में सफल रहे है। उनकी इकॉनमी रेट 10.37 की रही है। यह खिलाड़ी 1 बार 4 विकेट हॉल लेने में सफल रहा है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/34 का रहा है। IPL 2025 में इस खिलाड़ी को 4 मैच खेलने का मौका मिला था और इसकी 4 पारियों में वह केवल 2 विकेट लेने में सफल हो पाए।
टी-20
ऐसा रहा है कोएट्जी का टी-20 करियर
कोएट्जी ने अपने टी-20 करियर में 77 मुकाबले खेले हैं। इसकी 74 पारियों में 23.53 की औसत से 97 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में 5 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/19 का रहा है। दक्षिण अफ्रीका के लिए इस खिलाड़ी ने 13 टी-20 मुकाबले खेले हैं। इसकी 13 पारियों में 32.35 की औसत से 14 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/32 का रहा है।