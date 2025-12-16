IPL 2026 नीलामी: स्पेंसर जॉनसन को नहीं मिला कोई खरीदार, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े 

जॉनसन ने GT के लिए साल 2024 में 5 मुकाबले खेले थे। इसकी 5 पारियों में 37.75 की औसत से 4 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 2/25 का रहा था। IPL 2025 में जॉनसन सिर्फ 1 विकेट लेने में सफल हो पाए थे। उन्होंने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 56.80 की खराब औसत के साथ केवल 5 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी 10.39 की रही है।

टी-20

ऐसा रहा है जॉनसन का टी-20 करियर

जॉनसन ने अपने टी-20 करियर में 71 मुकाबले खेले हैं। इसकी 71 पारियों में 22.94 की उम्दा औसत के साथ 85 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/26 का रहा था। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस खिलाड़ी ने 8 टी-20 मुकाबलों में 17.07 की औसत से 14 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/26 का रहा है।