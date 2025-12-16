IPL 2026 नीलामी: स्पेंसर जॉनसन को नहीं मिला कोई खरीदार, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े 

IPL 2026 नीलामी: स्पेंसर जॉनसन को नहीं मिला कोई खरीदार, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन को कोई खरीदार नहीं मिल पाया। उन्होंने बेस प्राइस 1.5 करोड़ रखा था। इस खिलाड़ी ने अपना पहला IPL मैच 2024 के संस्करण में खेला था। जॉनसन गुजरात टाइटंस (GT) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम का हिस्सा पहले रह चुके हैं। हालांकि, उन्हें पूरा सीजन खेलने का मौका नहीं मिला था। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
करियर
ऐसा रहा है जॉनसन का IPL करियर
जॉनसन ने GT के लिए साल 2024 में 5 मुकाबले खेले थे। इसकी 5 पारियों में 37.75 की औसत से 4 विकेट लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 2/25 का रहा था। IPL 2025 में जॉनसन सिर्फ 1 विकेट लेने में सफल हो पाए थे। उन्होंने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं और इसकी 9 पारियों में 56.80 की खराब औसत के साथ केवल 5 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी 10.39 की रही है।
टी-20
ऐसा रहा है जॉनसन का टी-20 करियर
जॉनसन ने अपने टी-20 करियर में 71 मुकाबले खेले हैं। इसकी 71 पारियों में 22.94 की उम्दा औसत के साथ 85 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल और 1 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/26 का रहा था। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस खिलाड़ी ने 8 टी-20 मुकाबलों में 17.07 की औसत से 14 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/26 का रहा है।