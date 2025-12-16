IPL 2026 नीलामी: डेवोन कॉनवे को नहीं मिला खरीदार, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े

करियर

ऐसा है कॉनवे का IPL करियर

कॉनवे ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2022 में खेला था। उन्होंने अब तक 29 मुकाबले खेले हैं। इसकी 28 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए 43.20 की औसत और 139.71 की स्ट्राइक रेट से 1,080 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 11 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92* रन रहा है। IPL 2025 में उन्होंने 6 मुकाबले खेले और इसकी 6 पारियों में 26 की औसत से 156 रन बनाए थे।