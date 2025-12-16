IPL 2026 नीलामी: डेवोन कॉनवे को नहीं मिला खरीदार, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े

IPL 2026 नीलामी: डेवोन कॉनवे को नहीं मिला खरीदार, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े
क्या है खबर?
अबू धाबी में हुई इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के डेवोन कॉनवे को कोई खरीदार नहीं मिल सका। उन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था। वह पिछले सीजन में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) की ओर से खेलते हुए नजर आए थे। वह अब तक IPL में CSK के अलावा किसी अन्य टीम से नहीं खेले हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
करियर
ऐसा है कॉनवे का IPL करियर
कॉनवे ने अपना पहला IPL मुकाबला साल 2022 में खेला था। उन्होंने अब तक 29 मुकाबले खेले हैं। इसकी 28 पारियों में 3 बार नाबाद रहते हुए 43.20 की औसत और 139.71 की स्ट्राइक रेट से 1,080 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 11 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92* रन रहा है। IPL 2025 में उन्होंने 6 मुकाबले खेले और इसकी 6 पारियों में 26 की औसत से 156 रन बनाए थे।
आंकड़े
कॉनवे के टी-20 करियर पर एक नजर
बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर का आगाज 2020 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ किया था। उन्होंने अब तक इस प्रारूप में 62 मैच खेले हैं, जिसकी 56 पारियों में 37.22 की शानदार औसत और 127.47 की दमदार स्ट्राइक रेट से 1,675 रन बनाए हैं। वह अभी तक शतक नहीं जड़ पाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 99* रन का है। अपने टी-20 करियर में उन्होंने 220 मैचों में 6,858 रन बनाए थे।