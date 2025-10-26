अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: SENA देशों में सर्वाधिक 50+ रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज 

भारतीय क्रिकेट टीम ने सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हराया। जीत में भारत से रोहित शर्मा और विराट कोहली की अहम भूमिका रही। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित ने शतक (121*) लगाया तो कोहली ने नाबाद 74 रन बनाए। कोहली का बल्ला SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में खूब चलता है। इस बीच SENA देशों में सर्वाधिक 50+ रन बनाने वाले विदेशी बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 विराट कोहली (75) कोहली अब SENA देशों में सर्वाधिक 50+ रन के स्कोर (75) करने वाले विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सभी प्रारूपों को मिलाकर के इन देशों में 178 मैच खेले थे, जिसमें 47.76 की औसत के साथ 9,219 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 22 शतक और 53 अर्धशतक लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कुल 67 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 12 शतक और 20 अर्धशतकों की बदौलत 3,690 रन बनाए हैं।

#2 सचिन तेंदुलकर (74) कोहली ने SENA देशों में सर्वाधिक 50+ रन बनाने के मामले में सचिन तेंदुलकर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने इन देशों में कुल 199 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 44.02 की औसत के साथ 10,213 रन बनाए थे। पूर्व महान बल्लेबाज ने SENA देशों में 241* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 26 शतक और 48 अर्धशतक लगाए थे। वह इन देशों में 12 पारियों में शून्य पर भी आउट हुए हैं।

#3 विवियन रिचर्ड्स (69) वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज विवियन रिचर्ड्स ने SENA देशों में 69 स्कोर, 50 या उससे अधिक रन के किए थे। उन्होंने इन देशों में 156 मैच खेले थे, जिसमें 51.85 की औसत के साथ 8,141 रन बनाए थे। रिचर्ड्स ने 291 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 17 शतक और 52 अर्धशतक लगाए थे। वह 9 पारियों में शून्य पर आउट हुए थे।