अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक देशों के खिलाफ 10 या अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भी शतक (105) लगाया। पहले वनडे में 135 रन बनाने वाले कोहली का यह मौजूदा सीरीज में लगातार दूसरा शतक साबित हुआ। दिलचस्प रूप से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह प्रोटियाज टीम के विरुद्ध उनका कुल 10वां शतक रहा। इस बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक देशों के खिलाफ 10 या अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 विराट कोहली (4 देश) कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और श्रीलंका के खिलाफ भी 10 से अधिक शतक लगाए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक 106 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 17 शतकों की मदद से 5,551 रन बनाए हैं। इस दिग्गज बल्लेबाज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 73 मुकाबलों में 12 शतकों की बदौलत 3,850 रन अपने नाम किए। श्रीलंका के विरुद्ध उन्होंने 75 मैचों में 15 शतकों की बदौलत 4,076 रन बनाए हैं।

#2 सचिन तेंदुलकर (3 देश) बल्लेबाजी के तमाम रिकॉर्ड्स पर कब्जा जमाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के विरुद्ध 10 से अधिक शतक लगाए थे। पूर्व भारतीय दिग्गज ने कंगारू टीम के विरुद्ध 20 शतक लगाए, जो कि किसी एक देश के खिलाफ सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड भी है। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के विरुद्ध क्रमशः 12 और 17 शतक लगाए थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 34,357 रन बनाए हैं।

#3 रिकी पोंटिंग (3 देश) ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सफल कप्तान रहे रिकी पोंटिंग भी 3 देशों के खिलाफ 10 से ज्यादा शतक लगाने का कारनामा कर चुके थे। अपनी कप्तानी में 2003 और 2007 में ऑस्ट्रेलिया को वनडे विश्व कप का खिताब जिताने वाले पोंटिंग ने इंग्लैंड, भारत और दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 10 से अधिक शतक लगाए थे। उन्होंने भारत के खिलाफ 14 शतक लगाए थे। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के विरुद्ध क्रमशः 10 और 13 शतक लगाए थे।

