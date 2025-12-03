भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: टी-20 सीरीज के लिए टीमें, शेड्यूल और अन्य अहम आंकड़े

दल ऐसी है दक्षिण अफ्रीका की टीम दक्षिण अफ्रीका की टीम में तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्किया की काफी समय बाद वापसी हुई है। क्वेना मफाका भी इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। उन्हें वनडे सीरीज में मौका नहीं मिला था। दक्षिण अफ्रीका की टी-20 टीम: एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी ज़ोरजी, डोनोवन फरेरा, रीसा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्किया और ट्रिस्टन स्टब्स।

Advertisement

हेड-टू-हेड दोनों टीमों के बीच रही है कड़ी टक्कर दोनों टीमों के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2006 में खेला गया था। अब तक 31 मुकाबलों में दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं। इस दौरान 18 मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत मिली है। 12 मैच में उसे हार मिली है। 1 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 12 मुकाबले खेले गए हैं। 5 मैच में भारत को जीत मिली है। 6 मुकाबले दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम किए हैं।

Advertisement