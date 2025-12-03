भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: टी-20 सीरीज के लिए टीमें, शेड्यूल और अन्य अहम आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच 5 टी-20 मैचों की सीरीज का आगाज 9 दिसंबर से होने वाला है। इस सीरीज के लिए दोनों देशों ने अपनी-अपनी टीमों की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी। इसी तरह कंगारू टीम की कमान एडेन मार्करम के हाथों में होगी। आइए इस सीरीज के लिए दोनों टीमें, शेड्यूल और अन्य आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
टीम
टी-20 सीरीज के लिए ऐसी है भारतीय टीम
हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी हो गई है। दूसरी तरफ रिंकू सिंह को टीम में नहीं चुना गया है। शुभमन गिल की भी टीम में वापस आए हैं। हालांकि, उनका खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा। टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर।
दल
ऐसी है दक्षिण अफ्रीका की टीम
दक्षिण अफ्रीका की टीम में तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्किया की काफी समय बाद वापसी हुई है। क्वेना मफाका भी इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। उन्हें वनडे सीरीज में मौका नहीं मिला था। दक्षिण अफ्रीका की टी-20 टीम: एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी ज़ोरजी, डोनोवन फरेरा, रीसा हेंड्रिक्स, मार्को यानसन, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्किया और ट्रिस्टन स्टब्स।
हेड-टू-हेड
दोनों टीमों के बीच रही है कड़ी टक्कर
दोनों टीमों के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2006 में खेला गया था। अब तक 31 मुकाबलों में दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं। इस दौरान 18 मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत मिली है। 12 मैच में उसे हार मिली है। 1 मैच में कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 12 मुकाबले खेले गए हैं। 5 मैच में भारत को जीत मिली है। 6 मुकाबले दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम किए हैं।
कार्यक्रम
ऐसा है टी-20 सीरीज का कार्यक्रम
कटक में 9 दिसंबर को होने वाले मैच के साथ ही 5 मैचों की टी-20 सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद दूसरे और तीसरे मुकाबले क्रमशः 11 और 14 दिसंबर को खेले जाएंगे। बता दें कि दूसरा मैच चंडीगढ़ में और तीसरा मैच धर्मशाला के मैदान पर खेला जाएगा। वहीं, सीरीज का चौथा मैच 17 दिसंबर को लखनऊ में और 5वां मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा।