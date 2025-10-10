इंडोनेशिया ने इजरायली जिमनास्टों को वीजा देने से इंकार किया

इंडोनेशिया ने इजरायली जिमनास्टों को विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने से रोका, नहीं जारी किया वीजा

लेखन गजेंद्र 09:46 pm Oct 10, 202509:46 pm

क्या है खबर?

इंडोनेशिया ने गाजा पर हमलों के विरोध स्वरूप इजरायली जिमनास्टों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। वीजा न मिलने से इस महीने के अंत में 19 से 25 अक्टूबर तक जकार्ता में होने वाली विश्व कलात्मक जिमनास्टिक चैंपियनशिप में इजरायल की टीम भाग नहीं ले सकेगी। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया के अधिकारियों ने बताया कि जनता के गुस्से को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इंडोनेशिया-इजरायल के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है।