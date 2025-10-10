इंडोनेशिया ने इजरायली जिमनास्टों को विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने से रोका, नहीं जारी किया वीजा
क्या है खबर?
इंडोनेशिया ने गाजा पर हमलों के विरोध स्वरूप इजरायली जिमनास्टों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। वीजा न मिलने से इस महीने के अंत में 19 से 25 अक्टूबर तक जकार्ता में होने वाली विश्व कलात्मक जिमनास्टिक चैंपियनशिप में इजरायल की टीम भाग नहीं ले सकेगी। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया के अधिकारियों ने बताया कि जनता के गुस्से को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इंडोनेशिया-इजरायल के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है।
बयान
इंडोनेशिया जिमनास्ट महासंघ ने क्या कहा?
इंडोनेशियाई जिम्नास्टिक महासंघ की प्रमुख इटा जुलियाती ने बताया कि यह पुष्टि हो गई है कि इजरायल की टीम इसमें भाग नहीं लेगी। इंडोनेशिया के वरिष्ठ कानूनी मामलों के मंत्री युसरिल इहजा महेंद्र ने बताया कि उनको इस्लामी धार्मिक संगठनों और नागरिक समूहों से काफी आपत्तियां मिली थी, जिसके बाद सरकार ने इजरायली एथलीटों को प्रवेश वीजा जारी न करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि यह निर्णय इंडोनेशिया के दीर्घकालिक रुख के अनुरूप है।
विवाद
दोनों देशों के बीच पहले भी हो चुका है विवाद
इससे पहले मार्च 2023 में इंडोनेशिया के एक क्षेत्रीय गवर्नर ने इजरायली टीम की मेज़बानी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद, फीफा ने इंडोनेशिया को अंडर-20 विश्व कप की मेज़बानी से हटा दिया था। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने फीफा और यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ (UEFA) से इजरायल को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से निलंबित करने का आग्रह किया था। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से गाजा में युद्धविराम हो गया है।