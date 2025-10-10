वनडे विश्व कप 2025: न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा न्यूजीलैंड ने दर्ज की बड़ी जीत न्यूजीलैंड ने 38 रन तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। मुश्किल घड़ी में कप्तान सोफी डिवाइन (63) और ब्रुक हॉलिडे (69) ने अर्धशतक लगाते हुए टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। जवाब में बांग्लादेश ने 30 रन तक अपने 5 विकेट खोए। बांग्लादेश के शीर्षक्रम के 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। मध्यक्रम में फहीमा खातून (34) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सकी। न्यूजीलैंड से ली ताहुहु और जेस केर ने 3-3 विकेट लिए।

डिवाइन डिवाइन ने लगाया अपना 18वां अर्धशतक डिवाइन ने वनडे विश्व कप 2025 में अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 18वां अर्धशतक रहा। इस अनुभवी बल्लेबाज ने 85 गेंदों में 2 चौकों और इतने ही छक्के की मदद से 63 रन बनाए। मौजूदा टूर्नामेंट में यह डिवाइन का लगातार तीसरा 50+ रन का स्कोर रहा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 85 रन और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 112 रन की पारी खेली थी।

छक्के विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बनी डिवाइन डिवाइन ने वनडे विश्व कप के इतिहास में अब तक कुल 23 छक्के लगाए हैं। वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में फिलहाल सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज की दिग्गज डिएंड्रा डॉटिन को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 22 छक्के लगाए हैं। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने टूर्नामेंट में अब तक 20 छक्के जड़े हैं।

हॉलिडे हॉलिडे ने लगाया अर्धशतक हॉलिडे ने अपने वनडे करियर का 7वां अर्धशतक लगाया और अपने 1,000 रन भी पूरे किए। वह 104 गेंदों में 69 रन बनाकर आउट हुई। डिवाइन और हॉलिडे ने मिलकर 112 रनों की साझेदारी की। यह वनडे विश्व कप में चौथे विकेट या इससे निचले क्रम की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले 2009 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एन ब्राउन और एस मैकग्लाशन ने छठे विकेट के लिए 139* रनों की साझेदारी की थी।