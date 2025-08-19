ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका: केशव महाराज ने वनडे क्रिकेट में पहली बार लिया 5 विकेट हॉल
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के अनुभवी स्पिनर केशव महाराज ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ कैर्न्स में जारी सीरीज के पहले वनडे मैच में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए। यह उनके वनडे करियर का पहला 5 विकेट हॉल (5/33) साबित हुआ। दिलचस्प रूप से उन्होंने अपने 4.2 ओवर की गेंदबाजी के दौरान ही 5 विकेट हासिल किए। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों के बारे में जानते हैं।
गेंदबाजी
शानदार रही महाराज की गेंदबाजी
महाराज ने पारी के 9वें ओवर में मार्नस लाबुशेन को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। बाएं हाथ के इस अनुभवी स्पिनर ने अपने अगले ही ओवर में कैमरून ग्रीन को बोल्ड कर दिया। इसके बाद उन्होंने जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी और आरोन हार्डी के विकेट चटकाए। उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते ऑस्ट्रेलियाई पारी लड़खड़ा गई। उन्होंने अपने 10 ओवर के कोटे में 33 रन देते हुए ये 5 विकेट लिए।
उपलब्धि
इस विशेष सूची में शामिल हुए महाराज
वह ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए किसी एक वनडे में 5 विकेट हॉल लेने वाले विश्व के सिर्फ चौथे ऑफ स्पिनर बने हैं। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रवि शास्त्री ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में (5/15) ये कारनामा किया था। पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक ने एडिलेड में 5 विकेट (5/29 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 1996) लिए थे। वेस्टइंडीज के जिमी एडम्स भी एडिलेड में 5 विकेट हॉल (5/37 बनाम पाकिस्तान, 1996) ले चुके थे।