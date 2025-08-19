ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका: केशव महाराज ने वनडे क्रिकेट में पहली बार लिया 5 विकेट हॉल

गेंदबाजी

शानदार रही महाराज की गेंदबाजी

महाराज ने पारी के 9वें ओवर में मार्नस लाबुशेन को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। बाएं हाथ के इस अनुभवी स्पिनर ने अपने अगले ही ओवर में कैमरून ग्रीन को बोल्ड कर दिया। इसके बाद उन्होंने जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी और आरोन हार्डी के विकेट चटकाए। उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते ऑस्ट्रेलियाई पारी लड़खड़ा गई। उन्होंने अपने 10 ओवर के कोटे में 33 रन देते हुए ये 5 विकेट लिए।