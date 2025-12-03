दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, शुभमन गिल की हुई वापसी 

एशिया कप 2025 में पांड्या सुपर-4 के मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। भारत और श्रीलंका के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में हार्दिक सिर्फ 1 ओवर गेंदबाजी कर पाए थे, जिसके बाद वह मैदान छोड़कर चले गए थे। वह इस समय सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बड़ौदा क्रिकेट टीम से खेलते हुए अपने पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ अर्धशतक लगाया था।

कार्यक्रम

ऐसा है टी-20 सीरीज का कार्यक्रम

कटक में 9 दिसंबर को होने वाले मैच के साथ ही 5 मैचों की टी-20 सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद दूसरे और तीसरे मुकाबले क्रमशः 11 और 14 दिसंबर को खेले जाएंगे। बता दें कि दूसरा मैच चंडीगढ़ में और तीसरा मैच धर्मशाला के मैदान पर खेला जाएगा। अब सीरीज का चौथा मैच 17 दिसंबर को लखनऊ में और 5वां मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा।