दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, शुभमन गिल की हुई वापसी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने 9 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलनी है, जिसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपनी टीम की घोषणा की है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम में शुभमन गिल की भी वापसी हुई है। हालांकि, उनका खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा। बता दें कि गिल दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे। आइए भारत की टीम पर एक नजर डालते हैं।
भारत
हार्दिक पांड्या की भी हुई वापसी
भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या की भी वापसी हुई है। वह चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे थे। दूसरी तरफ रिंकू सिंह को टीम में नहीं चुना गया है। टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, और वाशिंगटन सुंदर।
हार्दिक
फिलहाल मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं हार्दिक पांड्या
एशिया कप 2025 में पांड्या सुपर-4 के मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। भारत और श्रीलंका के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में हार्दिक सिर्फ 1 ओवर गेंदबाजी कर पाए थे, जिसके बाद वह मैदान छोड़कर चले गए थे। वह इस समय सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बड़ौदा क्रिकेट टीम से खेलते हुए अपने पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ अर्धशतक लगाया था।
दक्षिण अफ्रीका
ऐसी है दक्षिण अफ्रीकी टीम
दक्षिण अफ्रीका की टी-20 सीरीज में एनरिक नोर्खिया और क्वेना मफाका भी नजर आएंगे। बता दें कि ये गेंदबाज वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे। टी-20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम: एडेन मार्करम, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जानसन, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्खिया, और ट्रिस्टन स्टब्स।
कार्यक्रम
ऐसा है टी-20 सीरीज का कार्यक्रम
कटक में 9 दिसंबर को होने वाले मैच के साथ ही 5 मैचों की टी-20 सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद दूसरे और तीसरे मुकाबले क्रमशः 11 और 14 दिसंबर को खेले जाएंगे। बता दें कि दूसरा मैच चंडीगढ़ में और तीसरा मैच धर्मशाला के मैदान पर खेला जाएगा। अब सीरीज का चौथा मैच 17 दिसंबर को लखनऊ में और 5वां मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा।