भारत में खेलते हुए इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं 9,000+ अंतरराष्ट्रीय रन
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे में 14 रन बनाए। सीरीज के पहले वनडे में अर्धशतक लगाने वाले रोहित दूसरे मैच में बड़ी पारी नहीं खेल सके। हालांकि, दूसरे वनडे के दौरान उन्होंने अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, रोहित ने भारत में खेलते हुए अपने 9,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए। इस बीच भारत में 9,000+ अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।
#1
सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर भारत में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने भारत में 258 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 313 पारियों में 50.32 की औसत के साथ 14,192 रन बनाए थे। उन्होंने 217 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 42 शतक और 70 अर्धशतक लगाए थे। वह भारत में खेलते हुए 9 पारियों में शून्य पर आउट हुए हैं। उन्होंने साल 2013 में भारत में अपना आखिरी मैच खेला था।
#2
विराट कोहली
भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को भारत में बल्लेबाजी करना बेहद पसंद है। उनके आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। कोहली ने भारत में कुल 227 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 58.01 की औसत के साथ 12,000 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 40 शतक और 61 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने भारत में खेलते हुए उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर नाबाद 254 रन का रहा है।
#3
रोहित शर्मा
रोहित ने 2007 में अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। पूर्व भारतीय कप्तान ने भारत में 188 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 207 पारियों के बाद 47.89 की औसत के साथ 9,005 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 28 शतक और 37 अर्धशतक लगाए। भारत में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 264 रन रहा है। वह 9 पारियों में भारत में खेलते हुए शून्य पर आउट हुए हैं।
#4
राहुल द्रविड़
पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ भी इस सूची का हिस्सा हैं। उन्होंने 167 अंतरराष्ट्रीय मैच भारत में खेले थे, जिसकी 211 पारियों में उन्होंने 47.89 की औसत के साथ 9,004 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने 21 शतक और 51 अर्धशतक भी लगाए थे। पूर्व भारतीय विकेटकीपर ने भारत में खेलते हुए 222 रन के रूप में सर्वोच्च पारी खेली है। वह 7 पारियों में शून्य पर आउट हुए थे।