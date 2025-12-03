भारत में खेलते हुए इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं 9,000+ अंतरराष्ट्रीय रन 

#1 सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर भारत में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। उन्होंने भारत में 258 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 313 पारियों में 50.32 की औसत के साथ 14,192 रन बनाए थे। उन्होंने 217 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 42 शतक और 70 अर्धशतक लगाए थे। वह भारत में खेलते हुए 9 पारियों में शून्य पर आउट हुए हैं। उन्होंने साल 2013 में भारत में अपना आखिरी मैच खेला था।

#2 विराट कोहली भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को भारत में बल्लेबाजी करना बेहद पसंद है। उनके आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। कोहली ने भारत में कुल 227 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें 58.01 की औसत के साथ 12,000 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 40 शतक और 61 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने भारत में खेलते हुए उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर नाबाद 254 रन का रहा है।

#3 रोहित शर्मा रोहित ने 2007 में अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। पूर्व भारतीय कप्तान ने भारत में 188 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसकी 207 पारियों के बाद 47.89 की औसत के साथ 9,005 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 28 शतक और 37 अर्धशतक लगाए। भारत में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 264 रन रहा है। वह 9 पारियों में भारत में खेलते हुए शून्य पर आउट हुए हैं।

