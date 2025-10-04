शुभमन गिल बने वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, ऑस्ट्रेलिया दौरे से संभालेंगे कमान 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( BCCI ) की पुरुष सीनियर चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें शुभमन गिल को टेस्ट के बाद वनडे टीम का भी कप्तान चुना गया है। वह बतौर कप्तान रोहित शर्मा की जगह लेंगे। इसी तरह श्रेयस अय्यर को टीम का नया उपकप्तान चुना गया है। बता दें कि रोहित के वनडे कप्तानी के भविष्य को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी।

करियर ऐसा रहा है गिल का वनडे करियर गिल ने अपना पहला वनडे मैच साल 2019 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 55 वनडे मैच खेले हैं और इसकी 55 पारियों में 59.04 की औसत से 2,775 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 8 शतक और 15 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 208 रन रहा है। गिल ने 6 टेस्ट मैचों में कप्तानी करते हुए 3 में जीत दर्ज की है और 2 में हार मिली है। एक मैच ड्रॉ रहा है।

कप्तानी गिल को इंग्लैंड दौरे से पहले मिली थी भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी बता दें कि रोहित के टेस्ट से संन्यास लेने के बाद अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने 28 मई इंग्लैंड दौरे के लिए गिल को टेस्ट कप्तान नियुक्त किया था। गिल ने चयन समिति के फैसले को सही साबित करते हुए इंग्लैंड दौरे पर न केवल बल्लेबाजी से प्रभावित किया, बल्कि सीरीज में 2-2 से बराबरी दिलाई थी। उसके बाद से ही चयन समिति ने गिल को अगले वनडे कप्तान के रूप में देखना शुरू कर दिया था।

अनुभव गिल के पास वनडे क्रिकेट में कप्तानी का कैसा है अनुभव? 26 वर्षीय गिल वनडे प्रारूप में अपेक्षाकृत कम अनुभव वाले कप्तान हैं। उन्होंने लिस्ट-A क्रिकेट में केवल 6 बार टीम की कप्तानी की है, जिसमें जीत-हार का अनुपात 5:1 का है। हालांकि, टेस्ट कप्तान के रूप में उनकी हालिया सफलता और प्रभावशाली वनडे रिकॉर्ड उन्हें नई भूमिका के लिए एक आशाजनक विकल्प बनाते हैं। चयनकर्ताओं को उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके देश में वनडे सीरीज में कप्तानी करने से गिल को काफी फायदा होगा।