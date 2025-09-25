वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, इन खिलाड़ियों को मिला मौका
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज की मेजबानी करनी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अब तक फिट नहीं हो सके हैं और सीरीज के लिए उपलब्ध नहीं हैं। शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम में रविंद्र जडेजा को उपकप्तान बनाया गया है। नितीश रेड्डी की भी वापसी हुई है।
टीम
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऐसी है भारतीय टीम
भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश रेड्डी, नारायण जगदीसन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव। सरफराज खान को एक बार फिर टेस्ट टीम में मौका नहीं मिला है। अक्षर पटेल की भी टेस्ट टीम में वापसी हुई है। इस खिलाड़ी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच फरवरी 2024 में खेला था।
वर्कलोड
करुण नायर टीम से हुए बाहर
इंग्लैंड दौरे पर टीम का हिस्सा रहे करुण नायर को मौका नहीं दिया गया है। पडिक्कल की टीम में वापसी हुई है। उन्होंने हाल ही में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है। वर्कलोड के कारण इंग्लैंड दौरे पर बुमराह ने 5 में से 3 टेस्ट ही खेले थे। वह भी सीरीज खेलते हुए नजर आएंगे। पंत की अनुपस्थिति में जुरेल विकेटकीपर के रूप में पहली पसंद होंगे। पंत पैर में हुए फ्रैक्चर से अभी उबर रहे हैं।
शेड्यूल
2 अक्टूबर से शुरू होगी टेस्ट सीरीज
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 अक्टूबर से सीरीज का पहला टेस्ट खेला जाएगा। इसके बाद 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा और आखिरी टेस्ट खेला जाएगा। यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के चौथे चक्र के अंतर्गत खेली जाएगी। फिलहाल WTC 2025-2027 की अंक तालिका में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर है और वेस्टइंडीज की टीम छठे पायदान पर मौजूद है।
हेड-टू-हेड
जानिए दोनों टीमों में किसका पलड़ा है भारी
भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 100 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 23 मुकाबलों में जीत मिली है। वेस्टइंडीज ने 30 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच 47 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। भारतीय सरजमीं पर भारत-वेस्टइंडीज के बीच अब तक 47 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। 13 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और 14 में उसे हार मिली है। 20 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं।