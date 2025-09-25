वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, इन खिलाड़ियों को मिला मौका 

वर्कलोड करुण नायर टीम से हुए बाहर इंग्लैंड दौरे पर टीम का हिस्सा रहे करुण नायर को मौका नहीं दिया गया है। पडिक्कल की टीम में वापसी हुई है। उन्होंने हाल ही में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है। वर्कलोड के कारण इंग्लैंड दौरे पर बुमराह ने 5 में से 3 टेस्ट ही खेले थे। वह भी सीरीज खेलते हुए नजर आएंगे। पंत की अनुपस्थिति में जुरेल विकेटकीपर के रूप में पहली पसंद होंगे। पंत पैर में हुए फ्रैक्चर से अभी उबर रहे हैं।

शेड्यूल 2 अक्टूबर से शुरू होगी टेस्ट सीरीज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 अक्टूबर से सीरीज का पहला टेस्ट खेला जाएगा। इसके बाद 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा और आखिरी टेस्ट खेला जाएगा। यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के चौथे चक्र के अंतर्गत खेली जाएगी। फिलहाल WTC 2025-2027 की अंक तालिका में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर है और वेस्टइंडीज की टीम छठे पायदान पर मौजूद है।