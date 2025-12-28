भारतीय महिला टीम ने चौथे टी-20 में श्रीलंका को हराया, 4-0 से बनाई बढ़त 

लेखा-जोखा इस तरह से जीती भारतीय टीम भारत से स्मृति मंधाना (80) और शफाली वर्मा (79) ने अर्धशतक लगाते हुए अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद रिचा घोष ने 16 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाते हुए टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। जवाब में हसिनी परेरा (33) और कप्तान चमारी अटापट्टू (52) ने मिलकर पावरप्ले में 60 रन जोड़े। इसके बाद इमेशा दुलानी (29) ने संघर्ष किया, लेकिन श्रीलंकाई टीम बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। भारत से वैष्णवी शर्मा ने प्रभावशाली गेंदबाजी (2/24) की।

Advertisement

रिकॉर्ड सबसे तेज 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन वाली महिला खिलाड़ी बनी मंधाना मंधाना ने अपने 10,000 रन बनाने के लिए कुल 281 पारियों का सहारा लिया। इसके साथ ही वह सबसे तेज (सबसे कम पारियों में) ये आंकड़ा छूने वाली बल्लेबाज बनी। उन्होंने इस मामले में मिताली का रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि मिताली ने 291 पारियों में ऐसा किया था। वहीं, एडवर्ड्स ने 308 पारियों में और बेट्स ने 314 पारियों में ये कारनामा किया था।

Advertisement

साझेदारी मंधाना और शफाली ने की रिकॉर्ड साझेदारी मंधाना ने शफाली के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी की। यह अब दोनों बल्लेबाजों के बीच टी-20 में कुल चौथी शतकीय साझेदारी है। यह अब भारत की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी बन गई। इससे पहले भारत की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड भी शफाली और मंधाना के नाम पर दर्ज था। इस जोड़ी ने 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 143 रन की साझेदारी की थी।

रिकॉर्ड स्कोर भारतीय टीम ने बनाया अपना सर्वोच्च टीम स्कोर भारतीय महिला टीम का इससे पहले सर्वोच्च टीम स्कोर 217/4 था, जो 2024 में डीवाई पाटिल में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था। इसके साथ-साथ भारतीय महिला टीम ने कुल चौथी बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 200 रन का आंकड़ा पार किया। बता दें कि भारतीय टीम ने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ (210/5 बनाम ट्रेंट ब्रिज) और 2024 में UAE के विरुद्ध (201/5 बनाम दांबुला) भी 200 से अधिक रन बनाए थे।

शफाली शफाली ने लगाया लगातार तीसरा अर्धशतक दाएं हाथ की बल्लेबाज शफाली 46 गेंदों में 79 रन बनाकर आउट हुई। अपनी इस अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 12 चौके और 1 छक्का लगाया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 14वां अर्धशतक साबित हुआ। दिलचस्प रूप से यह शफाली का मौजूदा सीरीज में लगातार तीसरा अर्धशतक मैच है। इससे पहले उन्होंने सीरीज के दूसरे टी-20 मैच में 69 और तीसरे टी-20 में 79* रन बनाए थे।