गुवाहाटी टेस्ट: कुलदीप यादव ने चौथी बार टेस्ट में लिया 4 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव ने गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 विकेट चटकाए। ये उनके टेस्ट करियर का चौथा 4 विकेट हॉल रहा। हालांकि, इस अच्छी गेंदबाजी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बना दिए। सेनुरन मुथुसामी (109) और मार्को यानसन (93) ने मैच के दूसरे दिन शानदार पारियां खेलीं। कुलदीप ने सीरीज के पहले टेस्ट मैच में दोनों पारियों को मिलाकर 4 विकेट लिए थे।
गेंदबाजी
ऐसी रही कुलदीप की गेंदबाजी
कुलदीप ने 29.1 ओवर गेंदबाजी की और 4 मेडन के साथ 115 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 3.90 की रही। उन्होंने 3 विकेट मैच के पहले दिन लिए और उन्हें 1 सफलता मैच के दूसरे दिन मिली। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को 2-2 सफलता मिली। सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से पीछे है। ऐसे में टीम के बल्लेबाज तीसरे दिन बेहतर प्रदर्शन कर भारतीय टीम की वापसी कराना चाहेंगे।
करियर
ऐसा रहा है कुलदीप का टेस्ट करियर
कुलदीप ने पहला टेस्ट मैच साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 17 मुकाबले खेले हैं और इसकी 31 पारियों में 21.78 की औसत से 76 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 5 बार अपने टेस्ट करियर में 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 5/40 का रहा है। इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा विकेट (21) इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ लिए हैं।