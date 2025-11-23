गुवाहाटी टेस्ट: कुलदीप यादव ने चौथी बार टेस्ट में लिया 4 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े 

गेंदबाजी

ऐसी रही कुलदीप की गेंदबाजी

कुलदीप ने 29.1 ओवर गेंदबाजी की और 4 मेडन के साथ 115 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 3.90 की रही। उन्होंने 3 विकेट मैच के पहले दिन लिए और उन्हें 1 सफलता मैच के दूसरे दिन मिली। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को 2-2 सफलता मिली। सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से पीछे है। ऐसे में टीम के बल्लेबाज तीसरे दिन बेहतर प्रदर्शन कर भारतीय टीम की वापसी कराना चाहेंगे।