भारत बनाम वेस्टइंडीज: टेस्ट सीरीज की टीमें, कार्यक्रम और अन्य सभी अहम बातें

भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच 2 अक्टूबर से भारतीय सरजमीं पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। भारतीय टीम शुभमन गिल की कप्तानी में मैदान पर उतरेगी, वहीं वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज होंगे। सीरीज के लिए दोनों टीमों का ऐलान कर दिया गया है। रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के उपकप्तान होंगे। ऐसे में आइए इस सीरीज की टीमें, कार्यक्रम और अन्य सभी अहम जानकारी पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड दोनों टीमों में किसका पलड़ा है भारी? भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 100 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 23 मुकाबलों में जीत मिली है। वेस्टइंडीज ने 30 मैच अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच 47 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। भारतीय सरजमीं पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 47 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं। 13 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और 14 में उसे हार मिली है। 20 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं।

दल सीरीज के लिए ऐसी है वेस्टइंडीज की टीम वेस्टइंडीज की टीम: रोस्टन चेज (कप्तान), जोमेल वारिकन (उप-कप्तान), केवलन एंडरसन, एलिक अथानाजे, जॉन कैंपबेल, टेगनारिन चंद्रपॉल, जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप, टेविन इमलाच, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एंडरसन फिलिप, खैरी पियरे और जेडन सील्स। केवल चेज, होप, अल्जारी और वारिकन उस वेस्टइंडीज टीम का हिस्सा थे, जिसने 2018-19 में आखिरी बार भारत का दौरा किया था। इस 15 सदस्यीय टीम में अनुभवी क्रेग ब्रैथवेट को मौका नहीं मिला है।

टीम वेस्टइंडीज की टीम में हुए 3 बदलाव हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलने वाली वेस्टइंडीज की टीम में 3 बदलाव हुए हैं। टेगनारिन चंद्रपॉल और एलिक अथानाजे के अलावा बाएं हाथ के स्पिनर खैरी पियरे को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। पियरे को वेस्टइंडीज चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में दूसरे विशेषज्ञ स्पिनर के रूप में मौका मिला है। उन्होंने चैंपियनशिप में 13.56 की औसत के साथ 41 विकेट लिए थे। वह वेस्टइंडीज से वनडे और टी-20 खेल चुके हैं।

भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए ऐसी है भारतीय टीम भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश रेड्डी, नारायण जगदीसन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव। सरफराज खान को टेस्ट टीम में मौका नहीं मिला है। अक्षर पटेल की फरवरी 2024 के बाद इस प्रारूप में वापसी हुई है। करुण नायर टीम से बाहर हैं। वहीं, चोटिल ऋषभ पंत ये सीरीज नहीं खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह दोनों मुकाबलों खेलेंगे।

सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू होगी सीरीज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 अक्टूबर से सीरीज का पहला टेस्ट खेला जाएगा। इसके बाद 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरा और आखिरी टेस्ट खेला जाएगा। यह सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के चौथे चक्र के अंतर्गत खेली जाएगी। फिलहाल WTC 2025-2027 की अंक तालिका में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर है और वेस्टइंडीज की टीम छठे पायदान पर मौजूद है।