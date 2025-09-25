श्रेयस अय्यर का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े  

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से ब्रेक लिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने औपचारिक तौर पर ये ऐलान किया कि अय्यर 6 महीने लाल गेंद की क्रिकेट से दूर रहेंगे। उन्होंने अपनी फिटनेस का हवाला देते हुए ये निर्णय लिया है। दूसरी तरफ वह वनडे और टी-20 क्रिकेट में खेलना जारी रखेंगे। इस बीच अय्यर के प्रथम श्रेणी करियर पर एक नजर डालते हैं।

बयान BCCI ने जारी किया बयान BCCI ने बयान में कहा, "अय्यर ने बोर्ड को लाल गेंद वाले क्रिकेट से 6 महीने का ब्रेक लेने के अपने फैसले की सूचना दे दी है। ब्रिटेन में पीठ की सर्जरी कराने और अच्छी तरह से ठीक होने के बाद, हाल ही में लंबे प्रारूप में खेलते समय उन्हें बार-बार पीठ में ऐंठन और अकड़न का अनुभव हुआ है। उनके इस फैसले के कारण ईरानी कप के लिए उनके चयन पर विचार नहीं किया गया।"

टेस्ट भारत से 14 टेस्ट खेल चुके हैं अय्यर अय्यर ने साल 2021 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ शतक के साथ टेस्ट में अपना डेब्यू किया था, हालांकि बाद में उनके प्रदर्शन में गिरावट देखी गई थी। जनवरी 2024 में उन्हें टेस्ट टीम से बाहर किया गया था और उसके बाद उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला है। वह अब तक 14 टेस्ट की 24 पारियों में 36.86 की औसत से 811 रन बना चुके हैं। इसमें 1 शतक के अलावा 5 अर्धशतक भी शामिल है।

आंकड़े ऐसा है अय्यर का प्रथम श्रेणी करियर अय्यर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अब तक 83 मुकाबले खेले हैं और इसकी 140 पारियों में लगभग 48 की औसत से 6,408 रन बनाए हैं। इस बीच 233 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ उन्होंने 15 शतक के अलावा 33 अर्धशतक भी लगाए हैं। उन्होंने 2014 में अपने प्रथम श्रेणी करियर का आगाज किया था। लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 144 मैच खेले हैं और 46.14 की औसत से 5,584 रन बनाए हैं।