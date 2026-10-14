शाई होप ने खेली उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

भारत बनाम वेस्टइंडीज: शाई होप ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना तीसरा शतक लगाया, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 08:52 pm Oct 14, 202608:52 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान शाई होप ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए चौथे टी-20 में भी उम्दा पारी खेली। राजीव गांधी स्टेडियम में उन्होंने नाबाद 102 रन बनाए और यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल तीसरा शतक साबित हुआ। इस बीच वह वेस्टइंडीज की ओर से सर्वाधिक शतक वाले बल्लेबाज बने। उनकी पारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने 247/3 का स्कोर बनाया। आइए उनकी पारी और रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।