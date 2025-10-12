भारत बनाम वेस्टइंडीज: कुलदीप यादव ने पांचवीं बार झटका 5 विकेट हॉल, ये बनाए रिकॉर्ड्स

भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दिल्ली में जारी सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हॉल अपने नाम किया। यह उनके टेस्ट करियर का 5वां और वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा 5 विकेट हॉल रहा। उनकी गेंदबाजी के कारण ही भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर बड़ी बढ़त हासिल करने में सफल रही। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

गेंदबाजी कैसी रही कुलदीप की गेंदबाजी? कुलदीप ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 106 रन के कुल स्कोर पर एलिक अथानाजे (41) के रूप में तीसरा झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला था। इसके बाद उन्होंने रविवार को भी शानदार गेंदबाजी करते हुए शाई होप (36), टेविन इमलाच (21), जस्टिन ग्रीव्स (18) और जायडन सील्स (13) को अपना शिकार बनाते हुए टीम को मजबूती दी। कुलदीप ने 26.5 ओवर में 4 मेडन के साथ 52 रन खर्च करते हुए ये सफलताएं अर्जित की।

रिकॉर्ड कुलदीप ने होप को रिकॉर्ड छठी बार किया आउट कुलदीप ने होप को आउट कर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में होप को संयुक्त रूप से सर्वाधिक बार आउट करने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने होप को वनडे और टेस्ट में 3-3 बार अपना शिकार बनाया है। इस मामले में उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स की बराबरी की है, जिन्होंने भी होप को 6-6 बार आउट किया है।

रिकॉर्ड कुलदीप ने साल 2025 में भारत के लिए झटके सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप साल 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर भी बन गए हैं। उन्होंने इस साल अब तक 17 पारियों में 34 विकेट अपने नाम किए हैं। इस सूची में वरुण चक्रवर्ती (31 विकेट - 15 पारी) दूसरे, जडेजा (25 विकेट - 20 पारी) तीसरे, अक्षर पटेल (20 विकेट - 19 पारी) चौथे, सुंदर (11 विकेट - 13 पारी) 5वें और रवि बिश्नोई (5 विकेट - 5 पारी) छठे पायदान पर हैं।