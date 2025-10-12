दिल्ली टेस्ट: वेस्टइंडीज की पहली पारी सस्ते में सिमटी, भारत को मिली 270 रन की बढ़त

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दिल्ली में जारी सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की पहली पारी केवल 248 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही भारत ने पहली पारी के आधार पर 270 रन की अहम बढ़त हासिल कर ली है। इसके बाद भारत ने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन भी दे दिया है। अब भारत की जीत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आइए वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी और भारत की गेंदबाजी पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी ऐसी रही वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी वेस्टइंडीज की पहली पारी में शुरुआत कुछ खास नहीं रही। उसे 21 रन के कुल स्कोर पर जॉन कैम्पबेल (10) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद तेजनारायण चंद्रपॉल (34) और एलिक अथानाजे (41) ने 66 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी, लेकिन उसके बाद शाई होप (36) के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। यही कारण रहा कि पूरी टीम 81.5 ओवर में 248 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गई।

संघर्ष वेस्टइंडीज के पुछल्ले बल्लेबाजों ने किया संघर्ष वेस्टइंडीज के पुलल्ले बल्लेबाजों ने खासा संघर्ष दिखाया। टीम को 175 रन के स्कोर पर जोमेल वार्रिकन (1) के रूप में 8वां झटका लगया था, लेकिन उसके बाद खैरी पियरे (23) और एंडरसन फिलिप (24*) ने कड़ा संघर्ष करते हुए 98 गेंदों में 46 रन की साझेदारी निभाई। इस साझेदारी को बुमराह ने तोड़ा। उसके बाद जायडन सील्स (13) ने फिलिप का साथ दिया और 10वें विकेट के लिए 27 रन की साझेदारी कर भारत को विकेट के लिए तरसाया।

गेंदबाजी कुलदीप ने की शानदार गेंदबाजी भारत के लिए कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए। यह उनके टेस्ट क्रिकेट में 5वां पांच विकेट हॉल रहा। उन्होंने एलिक अथानाजे (41) के रूप में पहली सफलता अर्जित की थी। इसके बाद भी उन्होंने शाई होप (36), टेविन इमलाच (21), जस्टिन ग्रीव्स (18) और सील्स (13) को एक के बाद एक अपना शिकार बनाकर टीम को मजबूती दी। उन्होंने 26.5 ओवर में 4 मेडन के साथ 82 रन खर्च करते हुए ये सफलताएं अर्जित की।