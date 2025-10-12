LOADING...
दिल्ली टेस्ट: वेस्टइंडीज की पहली पारी सस्ते में सिमटी, भारत को मिली 270 रन की बढ़त
वेस्टइंडीज की पहली पारी सस्ते में सिमट गई है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन भारत शर्मा
Oct 12, 2025
01:03 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दिल्ली में जारी सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की पहली पारी केवल 248 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही भारत ने पहली पारी के आधार पर 270 रन की अहम बढ़त हासिल कर ली है। इसके बाद भारत ने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन भी दे दिया है। अब भारत की जीत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। आइए वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी और भारत की गेंदबाजी पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी

ऐसी रही वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी

वेस्टइंडीज की पहली पारी में शुरुआत कुछ खास नहीं रही। उसे 21 रन के कुल स्कोर पर जॉन कैम्पबेल (10) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद तेजनारायण चंद्रपॉल (34) और एलिक अथानाजे (41) ने 66 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी, लेकिन उसके बाद शाई होप (36) के अलावा अन्य कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। यही कारण रहा कि पूरी टीम 81.5 ओवर में 248 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गई।

संघर्ष

वेस्टइंडीज के पुछल्ले बल्लेबाजों ने किया संघर्ष

वेस्टइंडीज के पुलल्ले बल्लेबाजों ने खासा संघर्ष दिखाया। टीम को 175 रन के स्कोर पर जोमेल वार्रिकन (1) के रूप में 8वां झटका लगया था, लेकिन उसके बाद खैरी पियरे (23) और एंडरसन फिलिप (24*) ने कड़ा संघर्ष करते हुए 98 गेंदों में 46 रन की साझेदारी निभाई। इस साझेदारी को बुमराह ने तोड़ा। उसके बाद जायडन सील्स (13) ने फिलिप का साथ दिया और 10वें विकेट के लिए 27 रन की साझेदारी कर भारत को विकेट के लिए तरसाया।

गेंदबाजी

कुलदीप ने की शानदार गेंदबाजी

भारत के लिए कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए। यह उनके टेस्ट क्रिकेट में 5वां पांच विकेट हॉल रहा। उन्होंने एलिक अथानाजे (41) के रूप में पहली सफलता अर्जित की थी। इसके बाद भी उन्होंने शाई होप (36), टेविन इमलाच (21), जस्टिन ग्रीव्स (18) और सील्स (13) को एक के बाद एक अपना शिकार बनाकर टीम को मजबूती दी। उन्होंने 26.5 ओवर में 4 मेडन के साथ 82 रन खर्च करते हुए ये सफलताएं अर्जित की।

गेंदबाजी

इन गेंदबाजों ने भी किया शानदार प्रदर्शन

भारत के लिए कुलदीप के अलावा ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 15 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने कैम्पबेल, चंद्रपाॅल और कप्तान रोस्टन चेज (0) को अपना शिकार बनाया। उनके अलावा मोहम्मद सिराज ने 9 ओवर में 16 रन देकर एक और जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर में 40 रन देकर एक सफलता हासिल की। हालांकि, वाशिंगटन सुंदर 13 ओवर की गेंदबाजी के बाद भी विकेट रहित रहे।

बल्लेबाजी

कैसी रही थी भारत की पहली पारी? 

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। उसके बाद सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (175) और केएल राहुल (38) ने टीम को बेहतर शुरुआत दिलाई। राहुल के बाद साई सुदर्शन (87) ने भी बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को मजबूती दी। बाद में कप्तान शुभमन गिल (129*), नितीश रेड्डी (43) और जुरेल ने भी शानदार पारियां खेलते हुए टीम के स्कोर को 518/5 तक पहुंचाने में मदद की। उसके बाद भारत ने पारी घोषित कर दी।