भारत बनाम वेस्टइंडीज: जेडन सील्स पर लगा मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना, जानिए कारण
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जेडन सील्स पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया है। उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन आचार संहिता के स्तर-1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। सील्स को एक डिमेरिट अंक भी दिया गया है, जो 2 साल में उनका दूसरा डिमेरिट अंक है। उन्हें पहला डिमेरिट अंक दिसंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ मिला था।
उल्लंघन
ICC ने सील्स की हरकत को खतरनाक माना
दरअसल, भारत की पहली पारी के 29वें ओवर में सील्स ने अपने फॉलो-थ्रू पर गेंद को फील्ड किया और यशस्वी जायसवाल की ओर फेंक दिया, जिससे गेंद उनके पैड पर लगी। ICC ने पाया कि सील्स ने खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए अपनी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.9 का उल्लंघन किया है, जो किसी खिलाड़ी पर या उसके पास अनुचित और/या खतरनाक तरीके से गेंद (या क्रिकेट उपकरण का कोई अन्य सामान) फेंकने पर रोक लगाता है।
चुनौती
सील्स ने मैच रेफरी की सजा को दी चुनौती
सील्स ने ICC एलीट पैनल मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट द्वारा प्रस्तावित सजा को चुनौती दी, जिसके बाद औपचारिक सुनवाई हुई। उन्होंने दावा किया कि वह रन-आउट करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि, कई कोणों से फुटेज देखने के बाद मैच रेफरी ने थ्रो को अनावश्यक और अनुचित करार दिया क्योंकि गेंद बल्लेबाज के पैड पर लगी थी और वह उस समय क्रीज में सुरक्षित खड़े थे। ऐसे में उनकी चुनौती को खारिज कर दिया गया।
सजा
स्तर-1 के उल्लंघन पर न्यूनतम सजा है आधिकारिक फटकार
ICC ने स्पष्ट किया कि स्तर-1 के उल्लंघन के लिए न्यूनतम सजा आधिकारिक फटकार, अधिकतम दंड खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना और अधिकतम दो डिमेरिट अंक हो सकते हैं। सील्स पर यह आरोप मैदानी अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ और पॉल रीफेल, तीसरे अंपायर एलेक्स व्हार्फ और चौथे अंपायर केएन अनंतपद्मनाभन ने लगाया था। बता दें की सील्स भारत के खिलाफ पहली पारी में 22 ओवर में 88 रन देकर कोई विकेट नहीं चटका सके थे।