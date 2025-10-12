भारत बनाम वेस्टइंडीज: जेडन सील्स पर लगा मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना, जानिए कारण

उल्लंघन ICC ने सील्स की हरकत को खतरनाक माना दरअसल, भारत की पहली पारी के 29वें ओवर में सील्स ने अपने फॉलो-थ्रू पर गेंद को फील्ड किया और यशस्वी जायसवाल की ओर फेंक दिया, जिससे गेंद उनके पैड पर लगी। ICC ने पाया कि सील्स ने खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ के लिए अपनी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.9 का उल्लंघन किया है, जो किसी खिलाड़ी पर या उसके पास अनुचित और/या खतरनाक तरीके से गेंद (या क्रिकेट उपकरण का कोई अन्य सामान) फेंकने पर रोक लगाता है।

चुनौती सील्स ने मैच रेफरी की सजा को दी चुनौती सील्स ने ICC एलीट पैनल मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट द्वारा प्रस्तावित सजा को चुनौती दी, जिसके बाद औपचारिक सुनवाई हुई। उन्होंने दावा किया कि वह रन-आउट करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि, कई कोणों से फुटेज देखने के बाद मैच रेफरी ने थ्रो को अनावश्यक और अनुचित करार दिया क्योंकि गेंद बल्लेबाज के पैड पर लगी थी और वह उस समय क्रीज में सुरक्षित खड़े थे। ऐसे में उनकी चुनौती को खारिज कर दिया गया।