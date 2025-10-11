LOADING...
यशस्वी जायसवाल टेस्ट में तीसरा दोहरा शतक बनाने से चूके (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम वेस्टइंडीज, दिल्ली टेस्ट: यशस्वी जायसवाल तीसरे दोहरे शतक से चूके, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा
Oct 11, 2025
10:57 am
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी दूसरे और अंतिम टेस्ट में बेहतरीन शतकीय पारी (175) खेली। हालांकि, दूसरे दिन की शुरुआत में वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए और अपना तीसरा दोहरा शतक पूरा करने से चूक गए। उनकी इस बेजोड़ पारी की बदौलत ही भारतीय टीम पहली पारी में विशालकाय स्कोर की ओर अग्रसर हुई है। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी

ऐसी रही जायसवाल की पारी

जायसवाल ने पहले दिन संयमित बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया था। पहले दिन का खेल खत्म होने तक वह 253 गेंदों में 22 चौकों की मदद से 173 रन पर नाबाद थे। दूसरे दिन की शुरुआत में उन्होंने अपने स्कोर में 2 रन ही जोड़े, लेकिन फिर तालमेल की गड़बड़ी के कारण रन आउट हो गए। उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के साथ 74 रन की साझेदारी निभाई। वह 252 गेंदों में 175 रन बनाकर आउट हुए।

रिकॉर्ड

23 की उम्र में सर्वाधिक टेस्ट शतक जड़ने वाले सलामी बल्लेबाज 

यह जायसवाल का 7वां टेस्ट शतक रहा है। इसके साथ ही वह 23 साल की उम्र में बतौर सलामी बल्लेबाज सर्वाधिक शतक जड़ने वाले संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में दक्षिण अफ्रीका को पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ की बराबरी कर ली है, जिन्होंने भी 23 साल की उम्र में बतौर सलामी बल्लेबाज 7 शतक जड़े थे। इस सूची में इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज लेन हटन और एलिस्टेयर कुक (5-5) दूसरे नंबर पर हैं।

WTC

WTC में तीसरे सर्वाधिक शतक वाले भारतीय बल्लेबाज हैं जायसवाल

जायसवाल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। WTC में उनसे ज्यादा शतक वाले भारतीय सिर्फ रोहित शर्मा (9) और गिल (9) हैं। जायसवाल ने WTC में शतकों के मामले में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (6) और केएल राहुल (6) को पीछे छोड़ दिया है। 23 साल की उम्र में जायसवाल से ज्यादा टेस्ट शतक वाले भारतीय बल्लेबाज सिर्फ पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर (11) हैं।

करियर

कैसा रहा है जायसवाल का टेस्ट करियर?

जायसवाल ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ही खेला था। उन्होंने अब तक 26 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 48 पारियों में लगभग 52.60 की औसत के साथ 2,420 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 7 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 214 रन का रहा है। वेस्टइंडीज के विरुद्ध उन्होंने यह अपना दूसरा टेस्ट शतक लगाया है।