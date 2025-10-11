मोहसिन नकवी के खिलाफ बड़ा कदम उठाएगा BCCI, जानिए क्या की है तैयारी

मोहसिन नकवी के खिलाफ बड़ा कदम उठाएगा BCCI, जानिए क्या की है तैयारी
क्या है खबर?
एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नकवी के एशिया कप 2025 की ट्रॉफी अपने साथ ले जाने और अपनी अनुमति के बिना विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को उस न सौंपने के निर्णय के खिलाफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। समाचार एजेंसी PTI के अुनसार, BCCI नकवी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने और संभवतः उन्हें इंटरनेशन क्रिकेट काउंसिल (ICC) के निदेशक पद से हटाने की योजना बना रहा है।
बैठक
ICC की बैठक में ट्रॉफी का मुद्दा उठाएगा BCCI
BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की है कि बोर्ड अगले महीने ICC की बैठक में ट्रॉफी विवाद को उठाएगा। उसमें नकवी की निंदा करने और उन्हें ICC निदेशक पद से हटाने पर भी विचार कर रहा है। यह निर्णय नकवी के ट्रॉफी को BCCI को भेजने के बजाय भारतीय टीम को व्यक्तिगत रूप से सौंपने पर जोर देने के बाद उठाया है। नकवी चाहते हैं कि वह ट्रॉफी केवल भारतीय टीम या BCCI को व्यक्तिगत रूप से सौंपे।
शर्त
नकवी ने की ट्रॉफी सौंपने के लिए सूर्यकुमार यादव की उपस्थिति की मांग
नकवी ने साफ कर दिया कि अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए, तो उनके कप्तान सूर्यकुमार यादव को दुबई आकर उसे खुद लेना होगा। यह मांग ट्रॉफी हस्तांतरण प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा बन रही है। BCCI अगले महीने होने वाली ICC बैठक में इस मुद्दे को उठा सकता है। बता दें कि एशिया कप फाइनल के बाद भारतीय टीम के नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद वह ट्रॉफी को अपने साथ लेकर होटल चले गए थे।