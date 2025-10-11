मोहसिन नकवी के खिलाफ बड़ा कदम उठाएगा BCCI, जानिए क्या की है तैयारी

मोहसिन नकवी के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है BCCI

लेखन भारत शर्मा 10:41 am Oct 11, 202510:41 am

क्या है खबर?

एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नकवी के एशिया कप 2025 की ट्रॉफी अपने साथ ले जाने और अपनी अनुमति के बिना विजेता भारतीय क्रिकेट टीम को उस न सौंपने के निर्णय के खिलाफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। समाचार एजेंसी PTI के अुनसार, BCCI नकवी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने और संभवतः उन्हें इंटरनेशन क्रिकेट काउंसिल (ICC) के निदेशक पद से हटाने की योजना बना रहा है।