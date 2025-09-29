टी-20 अंतरराष्ट्रीय: भारतीय टीम ने अजेय रहते हुए जीते हैं ये प्रमुख टूर्नामेंट

#1 एशिया कप 2016 महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2016 में खेले टी-20 एशिया कप में भारत ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को हराया था। इसके बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान, श्रीलंका और UAE को हराते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। खिताबी मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया था। फाइनल में शिखर धवन ने 60 रन की पारी खेलते हुए जीत में योगदान दिया था। कप्तान धोनी ने संस्करण में 4 पारियों में 42 रन बनाए थे।

#2 एशियाई खेल 2023 एशियाई खेल 2023 में भारतीय टीम ने रुतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में अपने पहले क्वार्टर फाइनल मैच में नेपाल क्रिकेट टीम को 23 रन से हराया था। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया था। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाला फाइनल मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था और आखिर में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक मिला था।

#3 टी-20 विश्व कप 2024 ग्रुप स्टेज में ग्रुप-A में मौजूद रही भारतीय टीम ने अपने पहले मैच में आयरलैंड को 8 विकेट से और दूसरे मैच में पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दी थी। अमेरिका क्रिकेट टीम के विरुद्ध तीसरे मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। कनाडा क्रिकेट टीम के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। भारत ने अपने सुपर-8 मुकाबले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी।

जानकारी फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दी थी शिकस्त सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 68 रन से हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया। आखिर में भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से शिकस्त दी थी।