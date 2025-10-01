महिला वनडे विश्व कप 2025: ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 89 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा इस तरह से जीती ऑस्ट्रेलियाई टीम ऑस्ट्रेलिया को एलिसा हीली (19) और फीबी लिचफील्ड (45) ने मिलकर पहले विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी की। इसके बाद गार्डनर ने मध्यक्रम में 115 रन की पारी खेलते हुए टीम का स्कोर 300 के पार पहुंचाया। जवाब में न्यूजीलैंड ने शून्य के स्कोर तक ही अपने 2 विकेट खो दिए थे। इसके बाद डिवाइन ने शतक लगाकर संघर्ष किया, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सकी।

पारी ऐसी रही गार्डनर की पारी ऑस्ट्रेलिया ने जब 113 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया, तब गार्डनर क्रीज पर आई। उन्होंने इंदौर के होल्कर स्टेडियम में लगातार गिर रहे विकेटों के बावजूद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। दाएं हाथ की इस अनुभवी बल्लेबाज ने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। उन्होंने सिर्फ 77 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह 83 गेंदों पर 16 चौकों और 1 छक्के की मदद से 115 रन बनाकर आउट हुई थी।

रिकॉर्ड गार्डनर ने हासिल की ये उपलब्धि गार्डनर वनडे विश्व कप में छठे या उससे नीचे के क्रम पर शतक लगाने वाली पहली महिला बल्लेबाज हैं। इससे पहले छठे या उससे निचले क्रम में सर्वोच्च स्कोर 2017 में वेस्टइंडीज की एलेक्स ब्लैकवेल ने बनाया था। उन्होंने भारत के खिलाफ 90 रन बनाए थे। वहीं इस सूची में तीसरे पायदान पर न्यूजीलैंड की मारिया फाहे हैं, जिन्होंने 2005 में भारत के खिलाफ 73* रन बनाए थे।

डिवाइन संघर्षपूर्ण रही डिवाइन की पारी जीत के लिए मिले 327 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने शून्य के स्कोर पर अपने 2 विकेट खो दिए। ऐसे में उन्होंने टिककर बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभालने का प्रयास किया। दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने 69 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। क्रीज पर टिकने के बाद उन्होंने रन गति में इजाफा किया और 107 गेंदों में अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। वह 112 गेंदों में 112 रन बनाकर आउट हुई।

सूची इस सूची में शामिल हुई डिवाइन डिवाइन अब सूजी बेट्स, एमी सैटरथवेट और डेबी हॉकले के बाद 4,000 रन पूरी करने वाली बल्लेबाज बनी हैं। बता दें कि बेट्स इस सूची में शीर्ष पर हैं, जो 5,800 से अधिक रन बना चुकी हैं। सैटरथवेट ने 145 मैचों में 38.33 की औसत के साथ 4,639 रन बनाए थे। वहीं, हॉकले ने 118 मैचों की 115 पारियों में 41.89 की औसत के साथ 4,064 रन बनाए थे।