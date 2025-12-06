भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: यशस्वी जायसवाल ने जड़ा पहला वनडे शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: यशस्वी जायसवाल ने जड़ा पहला वनडे शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में दमदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (116*) खेली। यह उनके वनडे करियर का पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 111 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही भारतीय टीम को 271 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मजबूत शुरुआत मिली और वह आसानी से लक्ष्य की ओर बढ़ी।
बल्लेबाजी
कैसी रही जायसवाल की पारी और साझेदारी?
भारत को जायसवाल और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 155 गेंदों में 155 रन की शतकीय साझेदारी निभाई। इस दौरान दोनों ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए। इसके बाद जायसवाल ने विराट कोहली (65*) के साथ 84 गेंदों में नाबाद 116 रन की साझेदारी कर टीम को 9 विकेट से जीत दिलाई। जायसवाल पारी में 121 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 116 रन बनाकर नाबाद रहे।
उपलब्धि
तीनों प्रारूप में शतक जड़ने वाले छठे भारतीय बने जायसवाल
इस शतक के साथ ही जायसवाल ने एक खास उपलब्धि भी अपने नाम दर्ज कर ली है। वह क्रिकेट के तीनों प्रारूप (टेस्ट, वनडे और टी-20) में शतक जड़ने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही वह पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, शुभमन गिल के विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। इन सभी बल्लेबाजों ने भी तीनों प्रारूप में जायसवाल से पहले शतक जड़े हुए हैं।
करियर
कैसा रहा है जायसवाल का वनडे करियर?
जायसवाल ने इसी साल इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 4 मैचों की इतनी ही पारियों में 43 से अधिक की औसत और 80 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 170 से अधिक रन बना चुके हैं। यह उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इससे पहले 3 पारियों में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 22 रन का रहा था। वह भारत के लिए 28 टेस्ट और 23 टी-20 अंतरराष्ट्रीय भी खेल चुके हैं।
लिस्ट-A
कैसा रहा है जायसवाल का लिस्ट-A करियर?
जायसवाल का लिस्ट-A क्रिकेट करियर भी काफी शानदार रहा है। उन्होंने अपना पहला मुकाबला 2019 में खेला था। उसके बाद से अब तक वह कुल 36 मैच खेल चुके हैं, जिसकी इतनी ही पारियों में 50.51 की औसत और 85.62 की स्ट्राइक रेट से 1,682 रन अपने नाम कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 6 शतक के अलावा 7 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 203 रन का रहा है।