रोहित शर्मा ने जड़ा वनडे करियर का 61वां अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम 

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में जोरदार अर्धशतकीय पारी (75) खेली। यह उनके वनडे करियर का 61वां और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथा अर्धशतक रहा। घरेलू सरजमीं पर इस खिलाड़ी ने अपना 24वां अर्धशतक लगाया। अपनी इस पारी के दौरान रोहित ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 20,000 रन भी पूरे कर लिए। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही रोहित की पारी और साझेदारी रोहित वनडे क्रिकेट में कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। इस सीरीज के पहले मुकाबले में भी उनके बल्ले से अर्धशतकीय पारी निकली थी। रोहित ने 73 गेंदों का सामना किया और 75 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 102.74 की रही। भारतीय टीम 271 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी और पहले विकेट के लिए रोहित और यशस्वी जायसवाल ने 155 गेंदों में 155 रन जोड़े।

रन रोहित ने पूरे किए 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन रोहित ने पारी का 27वां रन बनाने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 20,000 रन पूरे कर लिए। रोहित इस उपलब्धि को हासिल करने वाले दुनिया के 14वें और भारत के सिर्फ चौथे बल्लेबाज बने हैं। भारतीय खिलाड़ियों में रोहित से आगे पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (34,357), विराट कोहली (27,910) और राहुल द्रविड़ (24,208) हैं। इस खिलाड़ी ने अपने 505वें अंतरराष्ट्रीय मैच में यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

वनडे रोहित ने वनडे क्रिकेट में पूरे किए 11,500 रन रोहित ने अपनी पारी के दौरान जैसे ही 59वां रन बनाया वनडे क्रिकेट में उनके 11,500 रन पूरे हो गए। वह वनडे क्रिकेट के इतिहास में 9वें बल्लेबाज बने जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। रोहित ने 279 वनडे मैच की 271वीं पारी में 11,500 रन पूरे किए। भारत के लिए रोहित से ज्यादा वनडे रन विराट कोहली (14,492*) और सचिन तेंदुलकर (18,426) ने बनाए हैं। इस सीरीज से पहले रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' रहे थे।

