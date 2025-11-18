भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में क्या होंगे भारतीय टीम के पास विकल्प?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल चोटिल हो गए थे। वह ईडन गार्डन टेस्ट में बल्लेबाजी के दौरान गर्दन में चोट लगा बैठे लगा थे और उनके गुवाहटी टेस्ट में खेलने को लेकर अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं हैं। ऐसे में अगर गिल 22 नवंबर से शुरू होने वाले टेस्ट में नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह पर कुछ खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। आइए इनके बारे में जानते हैं।

#1 नितीश कुमार रेड्डी नितीश रेड्डी को पहले टेस्ट की टीम से रिलीज कर दिया गया था। ऐसी खबर है कि वह दूसरे टेस्ट के लिए टीम के साथ जुड़ चुके हैं। वह शीर्षक्रम में बल्लेबाजी की काबिलियत रखते हैं। दाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाली रेड्डी ने अब तक 9 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 29.69 की औसत के साथ 386 रन बनाए हैं। अपने प्रथम श्रेणी करियर में वह 2 शतकों की मदद से 1,317 रन बना चुके हैं।

#2 साई सुदर्शन बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ पिछली घरेलू टेस्ट सीरीज में खेलते हुए दिखे थे। उन्होंने दिल्ली टेस्ट में 87 और 39 रन के स्कोर किए थे। वह आखिरी टेस्ट में भी नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए थे। उन्होंने अब तक 5 टेस्ट में 30.33 की औसत के साथ 273 रन बनाए हैं। अपने प्रथम श्रेणी करियर में इस युवा बल्लेबाज ने 2,562 रन बनाए हैं।

#3 देवदत्त पडिक्कल देवदत्त पडिक्कल भी शीर्षक्रम के बल्लेबाज हैं। हालांकि, उन्हें टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा मौके नहीं मिले हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 2 टेस्ट की 3 पारियों में कुल 90 रन बनाए हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 39 मैच खेले हैं, जिसमें 41.01 की औसत के साथ 3,199 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 193 रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 7 शतक और 19 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं।