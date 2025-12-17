भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: कोहरे के चलते रद्द हुआ चौथा टी-20 मैच

LOADING...
कोहरे के चलते रद्द हुआ चौथा टी-20 मैच (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन अंकित पसबोला
Dec 17, 2025
09:33 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच चौथा टी-20 मैच रद्द हो गया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में घने कोहरे की वजह से ये मुकाबला संभव ही नहीं हो सका। दिलचस्प रूप से कोहरा इतना घनघोर था कि इस मैच का टॉस भी नहीं हो पाया। बता दें कि सीरीज में फिलहाल भारतीय टीम ने 2-1 से बढ़त बनाई हुई है। अब सीरीज का आखिरी मैच 19 दिसंबर को खेला जाना है।

निरीक्षण 

टॉस भी संभव नहीं हो सका  

भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे टॉस होना था, जो कोहरे के कारण टाल दिया गया। इसके बाद 6:50 में भी अंपायरों ने स्थिति का जायजा लिया और फिर इसे टाल दिया गया। इसके बाद भी निरंतर कोहरा बरकरार रखा और मैच खेले जाने की स्थिति नहीं बन सकी। लगातार कुछ निरीक्षणों के बाद करीब रात 9:30 बजे तक भी टॉस संभव नहीं हो सका और आखिरकार मैच को रद्द करना पड़ा।

ट्विटर पोस्ट

BCCI ने दिया अपडेट

लेखा-जोखा 

भारत ने सीरीज में बनाई हुई है बढ़त 

भारत ने कटक में खेले गए पहले टी-20 मैच को 101 रन से हराया था। चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में प्रोटियाज टीम को 51 रन से शिकस्त मिली थी। इसके बाद धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की और सीरीज में बढ़त बनाई। अब सीरीज का बचा हुआ आखिरी मैच परिणाम के लिहाज से अहम रहने वाला है।

गिल 

शुभमन गिल को लगी है चोट 

भारतीय क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टी-20 मैच में शुभमन गिल के बिना खेलना था। क्रिकबज के अनुसार, गिल को पैर में चोट लगी है और इस वजह से वह इस मैच से बाहर हो गए। गिल, जो हाल ही में चोट से वापस लौटे हैं, मौजूदा टी-20 सीरीज में उनका प्रदर्शन खराब रहा है। 3 मैचों में उनके स्कोर 4, 0 और 28 रहे हैं।

