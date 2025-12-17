भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: कोहरे के चलते रद्द हुआ चौथा टी-20 मैच

निरीक्षण टॉस भी संभव नहीं हो सका भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे टॉस होना था, जो कोहरे के कारण टाल दिया गया। इसके बाद 6:50 में भी अंपायरों ने स्थिति का जायजा लिया और फिर इसे टाल दिया गया। इसके बाद भी निरंतर कोहरा बरकरार रखा और मैच खेले जाने की स्थिति नहीं बन सकी। लगातार कुछ निरीक्षणों के बाद करीब रात 9:30 बजे तक भी टॉस संभव नहीं हो सका और आखिरकार मैच को रद्द करना पड़ा।

लेखा-जोखा भारत ने सीरीज में बनाई हुई है बढ़त भारत ने कटक में खेले गए पहले टी-20 मैच को 101 रन से हराया था। चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में प्रोटियाज टीम को 51 रन से शिकस्त मिली थी। इसके बाद धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की और सीरीज में बढ़त बनाई। अब सीरीज का बचा हुआ आखिरी मैच परिणाम के लिहाज से अहम रहने वाला है।

