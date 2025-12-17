भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: शुभमन गिल चौथे टी-20 से होंगे बाहर, जानिए कारण
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम चौथे टी-20 मैच के लिए आमने-सामने हैं। इकाना स्टेडियम में होने वाले मैच से पहले भारत के लिए बुरी खबर है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। क्रिकबज के मुताबिक, वह पैर के चोट की वजह से इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। गिल धर्मशाला में हुए टी-20 मैच में खेले थे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
प्रदर्शन
बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं गिल
गिल इस समय बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं। वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टी-20 सीरीज में कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं। पिछले टी-20 मैच में उन्होंने 28 रन बनाए थे। इससे पहले सीरीज के शुरुआती 2 टी-20 मैच में वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे। पहले 2 मैचों में उनके स्कोर 4 और 0 रन के रहे थे।
सीरीज
भारत ने सीरीज में बनाई है बढ़त
भारत ने कटक में खेले गए पहले टी-20 मैच को 101 रन से हराया था। मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में प्रोटियाज टीम को 51 रन से शिकस्त मिली थी। इसके बाद धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की और सीरीज में बढ़त बनाई। अब सीरीज के बचे हुए मैच परिणाम के लिहाज से अहम रहने वाले हैं।