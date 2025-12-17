भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: शुभमन गिल चौथे टी-20 से होंगे बाहर, जानिए कारण

गिल इस समय बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं। वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टी-20 सीरीज में कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल सके हैं। पिछले टी-20 मैच में उन्होंने 28 रन बनाए थे। इससे पहले सीरीज के शुरुआती 2 टी-20 मैच में वह दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके थे। पहले 2 मैचों में उनके स्कोर 4 और 0 रन के रहे थे।

सीरीज

भारत ने सीरीज में बनाई है बढ़त

भारत ने कटक में खेले गए पहले टी-20 मैच को 101 रन से हराया था। मुल्लांपुर में खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में प्रोटियाज टीम को 51 रन से शिकस्त मिली थी। इसके बाद धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की और सीरीज में बढ़त बनाई। अब सीरीज के बचे हुए मैच परिणाम के लिहाज से अहम रहने वाले हैं।