विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: कर्नाटक की टीम हुई घोषित, केएल राहुल का भी हुआ चयन
क्या है खबर?
वनडे प्रारूप में खेले जाने वाली विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के लिए कर्नाटक क्रिकेट टीम की घोषणा की गई है। मयंक अग्रवाल की कप्तानी वाली 16 सदस्यीय टीम में केएल राहुल भी चुने गए हैं। इसके साथ-साथ टीम में करुण नायर और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं। बता दें कि कर्नाटक अपने अभियान की शुरुआत 24 दिसंबर को झारखंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले से करेगी। आइए टीम पर एक नजर डालते हैं।
टीम
ऐसी है कर्नाटक की टीम
कर्नाटक की टीम में बाएं हाथ के स्पिनर श्रीशा आचार, होनहार बल्लेबाज हर्षिल धरमानी और ध्रुव प्रभाकर को पहली बार चुना गया है। कर्नाटक की टीम: मयंक अग्रवाल (कप्तान), करुण नायर (उप-कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, स्मरण आर, श्रीजित केएल (विकेटकीपर), अभिनव मनोहर, श्रेयस गोपाल, व्यशक वी, मनवंत कुमार एल, श्रीशा एस आचार, अभिलाश शेट्टी, शरत बीआर (विकेटकीपर), हर्षिल धरमानी, ध्रुव प्रभाकर, केएल राहुल, प्रसिद्ध एम कृष्णा।
कार्यक्रम
नॉकआउट मैच मिस कर सकते हैं राहुल
भारत को 11 से 18 जनवरी के बीच घर पर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 वनडे खेलने हैं, इसलिए राहुल और प्रसिद्ध कर्नाटक के ग्रुप-स्टेज कैंपेन के आखिर और नॉकआउट मैच मिस कर सकते हैं। बता दें कि कर्नाटक ग्रुप-A में मौजूद है, जिसमें झारखंड, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, त्रिपुरा, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी हैं। कार्यकर्म के अनुसार कर्नाटक की टीम अपने ग्रुप स्टेज के मैच अहमदाबाद में खेलेगी।
जानकारी
एक बार फिर कर्नाटक से खेलेंगे करुण नायर
विजय हजारे ट्रॉफी के पिछले संस्करण में नायर विदर्भ की टीम से खेलते हुए दिखे थे। उन्होंने टूर्नामेंट में 8 पारियों में 389.50 की अविश्वसनीय औसत के साथ सर्वाधिक 779 रन बनाए थे। उन्होंने 5 शतक और 1 अर्धशतक भी लगाया था।
ख़िताब
खिताब का बचाव करने उतरेगी कर्नाटक की टीम
गत विजेता कर्नाटक की टीम आगामी संस्करण में अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। बता दें कि पिछले संस्करण के फाइनल में कर्नाटक ने विदर्भ क्रिकेट टीम को 36 रन से हराया था। उस खिताबी मुकाबले में स्मरण ने शतक लगाया था और कर्नाटक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 348/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में विदर्भ की टीम 48.2 ओवर में 312 रन बनाकर सिमट गई थी।