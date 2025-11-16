भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा ने जड़ा 26वां टेस्ट अर्धशतक, जानिए आंकड़े

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा ने जड़ा 26वां टेस्ट अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान तेम्बा बावुमा ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के तीसरे दिन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (55*) खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 26वां और भारतीय टीम के खिलाफ तीसरा ही अर्धशतक रहा। उनकी बल्लेबाजी के कारण ही प्रोटियाज टीम दूसरी पारी में 153 रन का स्कोर बनाने में सफल रही। इसके चलते भारत को जीत के लिए 124 रन का लक्ष्य मिला। आइए बावुमा के आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही बावुमा की पारी और साझेदारी?
प्रोटियाज टीम को दूसरी पारी में 25 रन के कुल स्कोर पर 2 अहम झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए बावुमा ने धैर्य और संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने कॉर्बिन बॉश (25) के साथ 8वें विकेट के लिए सर्वाधिक 44 रनो की साझेदारी निभाते हुए स्कोर को 150 के करीब पहुंचाया। वह अपनी पारी में 136 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 55 रन बनाकर नाबाद रहे।
जानकारी
बावुमा ने विदेशी टेस्ट मैचों में पूरे किए 1,500 रन
इस पारी के साथ बावुमा ने विदेशी धरती पर (विपक्षी टीम के घरेलू मैदान पर) 1,500 टेस्ट रन भी पूरे कर लिए। 28 मैचों में उन्होंने 32.27 की औसत से 1,517 रन बनाए हैं। इसमें 12 अर्धशतक और 89 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है।
करियर
कैसा रहा है बावुम का टेस्ट करियर?
बावूमा ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2014 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 65 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 112 पारियों में 38.43 की औसत से 3,766 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 4 शतक के अलावा 26 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 172 रन रहा है। उन्होंने यह पारी वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली थी। बावुमा इस साल 3 टेस्ट मैचों में 266 रन अपने नाम कर चुके हैं।