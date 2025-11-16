भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा ने जड़ा 26वां टेस्ट अर्धशतक, जानिए आंकड़े

बल्लेबाजी कैसी रही बावुमा की पारी और साझेदारी? प्रोटियाज टीम को दूसरी पारी में 25 रन के कुल स्कोर पर 2 अहम झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए बावुमा ने धैर्य और संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। उन्होंने कॉर्बिन बॉश (25) के साथ 8वें विकेट के लिए सर्वाधिक 44 रनो की साझेदारी निभाते हुए स्कोर को 150 के करीब पहुंचाया। वह अपनी पारी में 136 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 55 रन बनाकर नाबाद रहे।

जानकारी बावुमा ने विदेशी टेस्ट मैचों में पूरे किए 1,500 रन इस पारी के साथ बावुमा ने विदेशी धरती पर (विपक्षी टीम के घरेलू मैदान पर) 1,500 टेस्ट रन भी पूरे कर लिए। 28 मैचों में उन्होंने 32.27 की औसत से 1,517 रन बनाए हैं। इसमें 12 अर्धशतक और 89 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है।