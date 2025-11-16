भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: रविंद्र जडेजा WTC में पूरे किए 150 विकेट, बनाया यह बड़ा रिकॉर्ड 

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के तीसरे दिन बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। यह उनके टेस्ट करियर का 16वां 4 विकेट हॉल था। उनकी गेंदबाजी के कारण ही प्रोटियाज टीम की दूसरी पारी महज 153 रन पर सिमट गई। इसके चलते भारत को जीत के लिए 124 रन का आसान लक्ष्य मिला है। आइए जडेजा की गेंदबाजी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

गेंदबाजी कैसी रही जडेजा की गेंदबाजी? जड़ेजा ने प्रोटियाज टीम को दूसरी पारी में 25 रन के कुल स्कोर पर ऐडन मार्करम (4) के रूप में दूसरा झटका देते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। उसके बाद भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी जारी रखी और वियान मुल्डर (11), टोनी डी जॉर्जी (2) और ट्रिस्टन स्टब्स (5) को पवेलियन की राह दिखा दी। उन्होंने अपने कोटे के 20 ओवर में 3 मेडन के साथ 50 रन खर्च करते हुए ये सफलताएं अर्जित की।

रिकॉर्ड जडेजा WTC में यह कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी बने जडेजा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) इतिहास में 2500+ रन और 150+ विकेट का डबल धमाका करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इसके अलावा जडेजा ने WTC इतिहास में 150 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बनने में सफलता हासिल की है। ऐसा करने वाले वे दुनिया के 7वें गेंदबाज हैं। WTC इतिहास में भारत की तरफ से जडेजा से पहले रविचंद्रन अश्विन (195) और जसप्रीत बुमराह (182) ही यह उपलब्धि हासिल कर पाए हैं।