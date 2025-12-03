रायपुर वनडे: केएल राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़ा लगातार दूसरा अर्धशतक, जानिए आंकड़े

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को 257 रन के कुल स्कोर पर रुतुराज गायकवाड़ (105) के रूप में तीसरा झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए राहुल ने रविंद्र जडेजा (24*) के साथ छठे विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी करते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। राहुल अपनी पारी में 43 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 66 रन बनाकर नाबाद रहे।

करियर

कैसा रहा है राहुल का वनडे करियर?

राहुल ने अपने वनडे करियर का आगाज 2016 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ किया था। उन्होंने अब तक 90 वनडे मैच खेले हैं, जिसकी 83 पारियों में लगभग 49.51 की औसत और 89.49 की स्ट्राइक रेट से 3,218 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में 112 के उच्चतम स्कोर के साथ उनके नाम 7 शतक के अलावा 20 अर्धशतक भी दर्ज हैं। वह प्रोटियाज टीम के खिलाफ 10 मैचों की 9 पारियों में 313 रन बनाने में सफल रहे हैं।