NewsBytesExclusive: आर्थिक तंगी में छोड़ा क्रिकेट, अब LSG ने बनाया करोड़पति; जानिए नमन तिवारी की कहानी 

आर्थिक तंगी ने कभी नमन तिवारी को क्रिकेट छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन उनके जज्बे और मेहनत ने उनकी कहानी को नया मोड़ दिया है। सीमित संसाधनों, टूटते सपनों और संघर्ष के दौर से गुजरते हुए भी नमन ने कभी हार नहीं मानी। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने उन्हें 1 करोड़ रुपये में खरीदा है। नमन ने अपनी कहानी न्यूजबाइट्स को बताई है। आइए उसपर एक नजर डालते हैं।

संघर्ष नमन के पिता हैं LIC के एजेंट नमन ने न्यूजबाइट्स से कहा, "मैं बहुत ही छोटे परिवार से आता हूं। मेरे पिता LIC के एजेंट हैं। पहले तो ये लगा ही नहीं था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। जैसे-जैसे पार्क में खेलने लगा तो आस-पास के लोग कहने लगे कि तुम एकेडमी में खेलो। मैंने शुरुआत तो कर दी, लेकिन आर्थिक तंगी इतनी हुई कि मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा। मेरे पिताजी अकेले कमाते थे। हम 4 भाई-बहन हैं। पूरा खर्चा उन्हें ही देखना पड़ता था।"

बयान पिता से 2 साल क्रिकेट के लिए मांगे नमन ने आगे कहा, "मैंने अपने पिता से 2 साल क्रिकेट के लिए मांगे। इसके बाद मैं लगातार खेला। अंडर-14 में मैंने 3 मैच में 14 विकेट लिए थे। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी और तभी मुझे लगा मैं कुछ कर सकता हूं। 16 साल की उम्र में मुझे IPL में नेट बॉलर के रूप में राजस्थान रॉयल्स के लिए चुना गया था। वहां मैंने संजू सैमसन और रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखा।"

Advertisement

NCA जसप्रीत बुमराह करने लगे थे मुझे पसंद नमन अंडर-19 खेलने के बाद बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गए थे। जहां उनकी मुलाकात जसप्रीत बुमराह से हुई थी। उन्होंने इसको लेकर कहा, "बुमराह भैया से यॉर्कर को लेकर काफी बातचीत हुई थी। वह मुझे पसंद करने लगे थे। मैंने उनसे सीखा कि कैसे यॉर्कर गेंदें डालते हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। मेरी उम्र तब सिर्फ 18 साल की थी।" नमन के कोच विश्वजीत सिन्हा हैं, जो भारत के लिए खेले हैं।

Advertisement

कोच कोच को लेकर क्या बोले नमन? नमन ने अपने कोच को लेकर कहा, "आज मैं जो हूं अपने कोच के कारण ही हूं। वह रोजर बिन्नी जैसे दिग्गज खिलाड़ी के साथ भारत के लिए खेले हैं। उन्होंने हर कदम पर मेरी मदद की। मुझे काफी चोट लगी। कई बार मेरा चयन नहीं हुआ, लेकिन हर समय मेरे कोच का हाथ मेरे सिर पर रहा।" नमन ने यह भी कहा, "मैं पहले 6 से 8 घंटे अभ्यास करता था। अब मैच के हिसाब से करता हूं।"

जानकारी लखनऊ के लिए ही खेलना चाहते थे नमन नमन LSG के लिए ही IPL खेलना चाहते थे। वह उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले हैं। नमन यूपी टी-20 लीग में भी खेल चुके हैं। नमन ऋषभ पंत के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने को लेकर काफी खुश हैं।